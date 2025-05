Se inaugura vuelo AIFA-Tepic-Riviera Nayarit

Este jueves se concretó un avance significativo para la conectividad aérea y el desarrollo económico y turístico del estado: el vuelo inaugural del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en la Ciudad de México, despegó y aterrizó con éxito en el Aeropuerto Internacional Tepic–Riviera Nayarit, marcando una nueva etapa en la vinculación de la entidad con la capital del país.

El evento fue encabezado por el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz Estrada Martínez. El mandatario estatal aseguró que este evento representa un momento histórico para la entidad, ya que consolida su posición como un destino estratégico en crecimiento.

Foto: Especial

"Nayarit hoy en día se presenta como una quinceañera de México y el mundo. Nayarit no podía seguir siendo la Cenicienta del cuento. Hoy la Cenicienta es una reina, o un rey, si hablamos en cuestiones de género. Pero Nayarit ya no es la cenicienta que solamente sale a las 12 de la noche o a las cero horas. Nayarit hoy en día es la reina o es el rey que sale a todas las horas del día a decirle, 'Aquí está Nayarit'. Somos una sociedad vigente y triunfante. Que se hable sin complejos, porque somos grandes los nayaritas y tenemos una gran tierra", aseguró el doctor Navarro Quintero en su discurso.

El presidente del Consejo Mota-Engil México, José Miguel Bejos, destacó la certeza jurídica y la tranquilidad que garantiza Nayarit:

"Lo que buscamos los empresarios es certezas de muchas maneras, buscamos las jurídicas, buscamos paz en el estado, buscamos estabilidad social, buscamos lugares que tengan potencial, ya sea turístico, potencial geográfico, bellezas naturales, y todo eso, todo eso lo tiene Nayarit".

Foto: Especial

Por su parte, el CEO de Aeropuertos Mexicanos, Javier García Bejos, expresó que no solamente se abre el vuelo hacia la Ciudad de México, sino también una red de conectividad eficiente y a un costo extraordinario para toda la gente: "Le debo decir que hace quince días estuvimos en el Tianguis Turístico, y no hubo un estado que brillara más en el Tianguis que Nayarit. No es casualidad, señor gobernador, que haya tanto entusiasmo en Nayarit".

Por su parte, el director general de Sabino MX Producciones, Fernando Del Olmo, destacó la creciente agenda de eventos deportivos de talla internacional que se celebran en el estado, impulsados por su conectividad y atractivos naturales.

Durante el acto protocolario se contó con la presencia del presidente del grupo Mota-Engil, Alfredo Miguel Afif; el director de comunicación corporativa de Viva, Walfred Castro; el CEO de Mota-Engil Latinoamérica, Joao Pedro Pareira; el coordinador de Unidades de Negocios de ASA, Humberto Antonio Suárez Castillo; el director de Planeación de Viva, Rubén López; y el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado.

La nueva frecuencia aérea entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Tepic refuerza la competitividad turística y económica de Nayarit, brindando mayores oportunidades para la inversión, la movilidad y la llegada de visitantes nacionales e internacionales.