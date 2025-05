Chubb Seguros México, la peor aseguradora de autos

De enero a septiembre de 2024, Chubb Seguros México recibió 2 mil 696 quejas, de ellas, 2 mil 184 fueron por seguro de auto, cuyo índice trimestral de reclamación es de los más altos 10.4 por cada 100 mil riesgos asegurados, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

A pesar de lo anterior en el Buró de Entidades Financieras de la Condusef, se contabilizan en los primeros nueve meses de 2024, sólo dos sanciones en general en contra de la aseguradora Chubb, con un monto de 38 mil 488 pesos, ninguna en seguro de auto; mientras que consta en su contrato de adhesión con una cláusula abusiva en proceso de desaparición.

Sin embargo, aunque las cifras en Condusef hablan de un Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) en seguro de 9.46 de un total de 10, están muy lejos de la verdad de acuerdo con María del Socorro Núñez y su esposo Francisco Sánchez, originarios de Celaya Guanajuato, para quienes “Chubb seguros es la peor aseguradora de autos”.

Relataron que en minutos y sin ninguna traba Chubb Seguros México extiende una póliza de responsabilidad civil por daños a terceros hasta una de cobertura amplia, lo difícil es tener respuesta y un buen servicio y eso lo comprobaron ante un accidente vial, “por el que pasaron un viacrucis”.

A los dos días, tras muchas llamadas sin respuesta, les enviaron un ajustador que calculo que el daño del vehículo era de 15 mil pesos y el deducible de 6 mil 300 pesos

En entrevista con El Heraldo de México, María del Socorro Nuñez indicó que contrataron a través de su banco Banamex un seguro de auto con la compañía Chubb Seguros México, del 29 noviembre 2023 al 29 de noviembre de 2024 y aunque se terminó el plazo sin incidentes, se reanudó de manera automática sin su autorización y se cobró 7 mil 500 pesos, “no nos preguntaron si estábamos de acuerdo, pero nos pareció bien tener protección en el auto”.

El problema, detalló, fue que “el pasado 23 de marzo, dejamos estacionado el coche en la calle Morelos en el centro de Celaya, Guanajuato, mientras hacíamos unas compras, cuando regresamos el coche presentaba un golpe en la salpicadera derecha y estaba entreabierta la fascia, por lo que de inmediato dimos aviso a la aseguradora”.

Ahí inició los malos tratos, señaló la señora Nuñez al no recibir apoyo ni atención adecuada, sin instrucciones de que hacer, “nunca nos enviaron a nadie y solo nos pidieron que tomáramos fotos, y al ser adultos mayores, no sabíamos cómo hacerlo ni a donde enviarlo; así como pudimos, apoyados de un transeúnte enviamos la evidencia que a decir del seguro no era buena porque faltaba el número de serie del auto”.

A los dos días, tras muchas llamadas sin respuesta, les enviaron un ajustador que calculo que el daño del vehículo era de 15 mil pesos y el deducible de 6 mil 300 pesos; posteriormente este ajustador, los envió a un taller que no tiene razón social, número o dirección exacta, y el cual solo atiende por cita, y tarda entre diez y quince días en repararlo.

“El precio superó al costo de la póliza, y el lugar donde debíamos dejar el coche no parecía confiable así que mi esposo Francisco Javier Sánchez, decidió llevar nuestro coche a un taller de su confianza, le cobraron 4 mil 500 pesos y lo repararon en dos días”, explicó.

Así, cancelaron el seguro y exigieron la devolución de su dinero, lo cual no fue posible, “de los 7 mil 500 solo nos regresaron 4 mil 500 pesos, dado que habían pasado cuatro meses. Pero más allá del dinero la queja es porque en caso de un accidente grave la aseguradora Chubb, podría dejarnos en desamparo sin ninguna protección”.