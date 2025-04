Canacintra reconoce que cobro de aranceles al metal impactará en generación de empleos

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Esperanza Ortega, reconoció que, sí hay un impacto en materia de despidos en la industria acerera y del aluminio, ante el incremento del 25% de los aranceles en estos sectores, por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

“Ahí son fundiciones, son balatas, son blindados. Este tema de los despidos, el aumento si impacta, entonces habría que ver el estudio porque también les quiero compartir, es más el acero y el aluminio que nosotros importamos que el que exportamos. El de nosotros ya se va como producto terminado, el de ellos viene como materia prima, y no nos podemos cerrar a eso porque al entrar a México, no hay arancel”, expresó.

En entrevista realizada tras reunirse con diputados federales de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, la líder empresarial reconoció que en diversos estados hay preocupación, aunque hasta el momento se desconoce el grado del impacto que tendrá esta política arancelaria del presidente Trump en el sector metal mecánico.

“Se está haciendo la concentración de datos, porque hay datos que aún no nos llegan, que sí sabíamos de las preocupaciones, que sí estamos pendientes, pero el grado de los despidos no lo teníamos y el incremento de los productos porque el acero que es una parte importante en el sector metalmecánico, de enero a la fecha ha tenido un incremento de entre un 15 por ciento y 20 por ciento, pero en enero no había aranceles y ya venía el incremento. Es un incremento natural que se ha estado dando”, expuso.