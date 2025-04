¿Quiénes son los mexicanos que podrán acceder a una VISA AMERICANA por menos de 300 pesos?

La embajada de Estados Unidos en México anunció que existe una visa que se puede tramitar por tan solo 15 dólares, es decir 293 pesos mexicanos. Se trata de un descuento exclusivo al que solo tendrán acceso determinadas personas, siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes indicados por las autoridades estadounidenses.

Según lo explicado por la embajada, las y los mexicanas que podrán tramitar su visa por tan solo 15 dólares son los menores de 15 años de edad. La dependencia precisó que los menores a este grupo de edad podrán obtener la visa estadounidense tipo B1/B2 a un precio considerablemente más bajo que el habitual; esto con el objetivo de fomentar la unión familiar, facilitar los viajes en grupo y hacer más accesible el ingreso a Estados Unidos para niños y adolescentes.

La visa B1/B2 es la más común entre los viajeros mexicanos que desean visitar Estados Unidos por motivos de turismo, negocios o visitas familiares. Aunque el costo regular para una visa es de 185 dólares (alrededor de 3 mil 700 pesos mexicanos), los menores que cumplen con ciertos requisitos pueden solicitarla por tan solo 15 dólares, un descuento de más de 3 mil pesos mexicanos.

¿Quiénes pueden acceder a los descuentos?

¡Atención padres! uD83DuDC68?uD83DuDC69?uD83DuDC67?uD83DuDC66

mexicanos menores de 15 años pueden obtener su visa por solo $15 USD si al menos un padre tiene o solicita una visa de turista.

uD83DuDCCCVigencia: la visa será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero.



uD83DuDD17 Más info:… pic.twitter.com/U1FPzSWCcp — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 23, 2025

Este beneficio no es automático para todos los menores. Para que el descuento aplique, se deben cumplir algunos requisitos muy específicos:

El menor debe tener menos de 15 años.

Al menos uno de sus padres o tutores legales debe ser ciudadano mexicano.

Ese padre o tutor debe estar solicitando la visa B1/B2 al mismo tiempo que el menor, o ya contar con una visa de visitante válida con una vigencia de 10 años.

Cuando se cumplen estos requisitos, se puede optar por pagar la tarifa reducida de 15 dólares. A cambio, la visa tendrá una vigencia especial: será válida hasta que el menor cumpla los 15 años, o por 10 años, lo que ocurra primero.

Menores también podrán tener visa valida por 10 años

Así pueden tramitar su visa los menores de 15 años. Foto: freepik.

También existe la posibilidad de pagar los 185 dólares habituales para la visa B1/B2, incluso si el solicitante es menor de 15 años. En este caso, la visa será válida hasta por 10 años sin importar la edad del menor al momento de obtenerla. Sin embargo, es importante considerar que las decisiones sobre la tarifa son definitivas: si se opta por la tarifa reducida, no se podrá pagar la diferencia posteriormente para extender la vigencia. Además, todas las tarifas son no reembolsables y no transferibles, sin importar si la visa es aprobada o denegada.

De igual manera, la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México han reiterado que, aunque existe una tarifa reducida, el proceso de solicitud sigue siendo formal. Es decir, se deben cumplir todos los pasos requeridos: completar el formulario DS-160, agendar una cita, presentar la documentación pertinente y, en algunos casos, asistir a una entrevista consular. La aprobación de la visa no está garantizada.