¿Es cierto que si estoy en Buró de Crédito no me pagarán utilidades este 2025?

Comienza la época en la que existe una posibilidad de recibir un poco de dinero por diversos frentes. Uno podría ser con el saldo a favor tras realizar la respectiva declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con fecha límite a este 30 de abril y otro es a través del pago de utilidades.

El reparto de utilidades se tiene que realizar en el mes de mayo, siendo éste un derecho que tienen los trabajadores formales en México, al recibir parte de las ganancias que genera la empresa para la que laboran. En el caso de las empresas registradas como morales, el plazo para pagarlas es el 30 de mayo, mientras que las y los trabajadores que lo hacen para una persona física, deberán recibir este pago de utilidades entre el 1 de mayo y el 29 de junio.

Algunos trabajadores que se encuentran en el Buró de Crédito se cuestionan si son aptos para recibir este pago de utilidades, aún teniendo deudas, por lo que despejamos la duda en referencia a si esta instancia tiene la facultad de impedir que se te depositen las utilidades en tiempo y forma.

Archivo

¿Si estoy en el Buró de Crédito no me pagarán utilidades este 2025?

El pago de las utilidades no está en peligro si tienes alguna deuda por la que estés incluido en el Buró de Crédito. Tanto para la declaración anual como para el pago de las utilidades o la solicitud de algún crédito, el Buró de Crédito no tiene incidencia en estos pagos, por lo que no puede darte como argumento el que estés en el Buró de Crédito con deudas pendientes para no pagarte.

En la página oficial del Buró de Crédito, informan que ellos no deciden si una solicitud debe ser aprobada o no, pues su labor es solamente entregar tu reporte de crédito a los otorgantes que tú mismo autorices. En este sentido, ni la empresa para la que trabajas ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrían negarte el pago tanto de las utilidades como del saldo a favor, respectivamente, sólo por estar en el Buró de Crédito.

Archivo

¿Qué es el Buró de Crédito?

El Buró de Crédito es una Sociedad de Información Crediticia que se encarga de integrar el historial crediticio de las personas y empresas. Ingresas al Buró de Crédito desde que solicitas un crédito y no cuando tienes problemas para pagar tu deuda. El historial en el Buró de Crédito es conocido como Reporte de Crédito Especial y presenta no sólo los pagos puntuales sino también los pagos atrasados.

El historial se actualiza por lo menos una vez al mes y si te pones al corriente con tus pagos luego de un retraso, la información también se mostrará en tu historial. Recuerda que el Buró de Crédito tampoco tiene la facultad de aprobar o negar créditos, si es que estos los solicitaste en algún momento.