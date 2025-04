10 trucos de ahorro efectivos, según Chat GPT para llegar a junio con dinero

Ahorrar es una meta que puede resultar muy complicada, sobre todo si no tenemos disciplina para no gastarnos todo el dinero de la quincena. Muchas personas se complican cuando quieren hacer un presupuesto, pues no saben por dónde empezar o creen que necesitarán destinar una gran cantidad de su dinero a este propósito.

Pero no es verdad, pues no necesitas destinar grandes cantidades, pero sí ser paciente para ver resultados y sobre todo requieres ser muy constante para que no gastes el monto destinado a tu ahorro. Si bien en redes sociales hay muchos gurús de las finanzas personales que te llenan de consejos, en muchas ocasiones es imposible seguirles la pista, porque non confunden.

Para resolver este dilema y tener un ahorro efectivo y fácil de conseguir, le pedimos a Chat GPT que nos diera algunos consejos para lograr mejorar nuestras metas financieras, y lo mejor es que nos ayudó a generar un presupuesto para ahorrar 3,000 pesos al mes.

10 tips de ahorro fáciles de aplicar, según Chat GPT

Cumple tu objetivo de ahorro de manera sencilla. Foto: Freepik

1.Aplica la regla del 24 horas (o 7 días)

Antes de comprar algo no esencial, espera 24 horas (o una semana). Muchas veces, el impulso desaparece.

2.Redondea tus gastos al alza y ahorra la diferencia

Si algo cuesta $73, actúa como si costara $80 y guarda los $7 restantes.

3.Usa la técnica del sobre

Separa tu dinero en sobres por categorías (comida, transporte, ocio, etc.) y no gastes más de lo que hay en cada uno.

4.Haz compras con lista (y come antes de ir al súper)

Ir con el estómago lleno y una lista reduce las compras impulsivas.

5.Evita el "gasto hormiga"

Identifica pequeños gastos diarios innecesarios (como café o snacks) y limita su frecuencia. Puedes ahorrar cientos al mes.

6.Automatiza tu ahorro

Programa transferencias automáticas semanales o quincenales a una cuenta separada apenas recibas tu ingreso.

7.Revisa y cancela suscripciones que no uses

Música, streaming, apps... Muchas veces pagas por cosas que ni recuerdas.

8.Reta el “no gastar por un día”

Designa un día a la semana como "Día Cero Gastos". Es divertido y crea conciencia.

9.Compra marcas genéricas

En muchos productos (como limpieza o farmacia), la diferencia está en la marca, no en la calidad.

10.Ahorra primero, gasta después

En cuanto cobres, guarda un porcentaje (aunque sea pequeño) antes de usar el resto. Trata el ahorro como si fuera una cuenta por pagar.