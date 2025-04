¿Por qué el SAT rechaza mi devolución de impuestos?

Sí aún no has presentado tu Declaración Anual estás en tiempo de hacerlo, pues tienes como límite el 30 de abril y si eres de las personas que ya la presentó pero no obtuvo un saldo a favor, te explicamos las principales razones por las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó tu trámite fiscal.

El SAT rechaza más del 30 por cierto de las declaraciones presentadas por los contribuyentes debido a errores que ellos mismos cometen al momento de realizarla o bien a que la información que presentan es errónea. Esto tiene relación con poner tus datos personales erróneos o bien omitir algún número de tu cuenta CLABE.

Conoce las mejoras que se implementaron para facilitar la presentación de tu Declaración Anual 2024 de personas.



Recuerda que tienes hasta el 30 de abril.



Para más información, visita https://t.co/TEsUOqDn8G pic.twitter.com/k9ZaRsL6mt — SATMX (@SATMX) April 23, 2025

Los errores más comunes por lo que el SAT rechaza el saldo a favor

La profesora del Tec de Monterrey, Sara Barajas nos explica que otro de los errores más comunes es agregar deducciones que no son válidas, por ejemplo en caso de recibir atención médica y que un familiar haya pagado por ello. Recuerda que para que el SAT haga válida esa deducción debe estar a tu nombre, de lo contrario no se acepta.

También es importante que las facturas que ingresaste al sistema tengan un correcto CFDI, pues en caso de estar mal emitido tampoco será considerado para una deducción.

¿Qué puedo hacer si el SAT me negó el saldo a favor?

Puedes meter una aclaración, de manera que revises si hubo alguno de estos errores en la información que presentaste. Así que lo primero que debes hacer es entender las razones por las que fue rechazado tu saldo a favor. En este episodio del podcast Dinero y Finanzas Personales podrás saber más detalles de cómo solicitar un saldo a favor ante el SAT.