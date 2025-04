¿Es cierto que el Buró de Crédito decide si te otorgan un crédito o no?

Del Buró de Crédito no se perciben cosas positivas, al menos no quienes se encuentran en las llamadas listas negras, debido a deudas acumuladas por diversas razones. Sin embargo, no todo es malo.

Recientemente te recordamos cuáles son aquellos tarjetahabientes que se verán beneficiados este 2025 al ser eliminadas sus deudas del Buró de Crédito, así como si esta sociedad de información crediticia tiene o no que ver en si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te devuelve o no tu saldo a favor tras la declaración anual.

Ahora, el Buró de Crédito responde si ellos, como sociedad que registra información crediticia, tienen o no injerencia en si los bancos, tiendas departamentales o cualquier otro lugar en donde solicites un crédito, te dan o no un crédito. Muchos consideran, sin estar plenamente informados, que es el Buró de Crédito el que decide si te aprueban o no un crédito, sin embargo, aquí te explicamos cómo está la situación.

Archivo

¿El Buró de Crédito decide si te dan o no un crédito?

De acuerdo a lo que se informa en su portal oficial, el Buró de Crédito no decide si una solicitud debe ser aprobada o no.

Su labor es solamente entregar tu reporte de crédito a los otorgantes que tú mismo autorices

Informan que aquellos bancos, tiendas departamentales o instituciones en donde solicites un crédito, además de revisar tu historial en Buró de Crédito, toman en cuenta factores como tu ingreso actual, tu edad, los compromisos de pago recurrentes (sean colegiaturas, número de dependientes económicos y más), así como otros datos que sirven para calcular si pagarás, en caso de que se apruebe tu solicitud de crédito. Es entonces que los otorgantes, es decir, aquellos a quienes les estás pidiendo un crédito, toman su decisión de acuerdo a sus criterios y políticas internas.

Así que a la pregunta de si el Buró de Crédito es el que decide si te dan o no un crédito, esto es falso, pues el propio Buró es el que niega esta información.

Archivo

Entonces, ¿por qué no aprueban mi solicitud, incluso sin estar en Buró de Crédito?

En caso de que no aprueben tu solicitud de crédito, dice el Buró, tomando en cuenta que tu Reporte de Crédito Especial no presente errores, retrasos de pago o montos muy elevados de deuda, esto significa que la persona o institución a quien le estás solicitando el crédito, está enfocado en clientes con un perfil distinto al tuyo.

En caso de que solicites un crédito, es necesario que consultes tu Reporte de Crédito Especial, para ver el estado actual de tus créditos y revisar que todos tus datos sean correctos. En caso de que así sea y sigan negándote el crédito, entonces puedes intentar en otros establecimientos para solicitarlo.