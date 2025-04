Bimbo lanza vacante de CHAMBA con días de home office, estos son los REQUISITOS

Sabemos que encontrar un trabajo que te otorgue no sólo las prestaciones de ley, sino hasta superiores, un salario digno y horarios que te permitan también desintoxicarte y desarrollarte de manera personal, es complicado, sin embargo, dicen por ahí que "trabajo hay" y hoy en El Heraldo de México te presentamos una vacante con sistema de trabajo híbrido, por si en tus no negociables está el no ser 100 por ciento presencial.

La vacante la ofrece Grupo Bimbo a través de LinkedIn y aquí te compartimos los requisitos, las actividades que realizarías y el tipo de puesto que es, para que, en caso de ser candidato para cubrir el puesto, te postules de manera inmediata y tengas oportunidad de conseguirlo.

La zona de trabajo es la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México y el horario es de lunes a viernes, con 2 o 3 días a la semana para que puedas aplicar home office y trabajar desde casa. El proceso es totalmente gratuito, por lo que la compañía te pide que no caigas en fraudes, pues siempre habrá personas que intenten cobrarte una comisión por hacer el trámite. No lo permitas.

Grupo Bimbo

¿Cuál es la vacante que ofrece Bimbo y cuáles son los requisitos?

La vacante es para ocupar el puesto de Especialista en Asuntos Corporativos, un cargo que Bimbo describe como un líder estratégico encargado de supervisar y dirigir el análisis del entorno legislativo, normativo y regulatorio. Este rol, dice la empresa, es fundamental para asegurar que la organización no sólo cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, sino que también se anticipe a lso cambios y desarrolle estrategias proactivas para mantener la competitividad y minimizar riesgos.

Los requisitos son los siguientes:

Licenciado en Derecho , Ciencias Políticas, Administración Pública o campos relacionados.

, Ciencias Políticas, Administración Pública o campos relacionados. Experiencia mínima de 3 años en un rol similar.

de 3 años en un rol similar. Conocimientos profundos en entorno legislativo; regulaciones y normativas locales, nacionales e internacionales.

en entorno legislativo; regulaciones y normativas locales, nacionales e internacionales. Habilidades de liderazgo , comunicación verbal y escrita, negociación y resolución de conflictos.

, comunicación verbal y escrita, negociación y resolución de conflictos. Inglés avanzado.

Crédito: LinkedIn Grupo Bimbo

¿Qué actividades implica el puesto en Bimbo?

En caso de que cumplas con los requisitos mencionados, las responsabilidades que tendrás son las siguientes:

Liderar el equipo de análisis regulatorio.

el equipo de análisis regulatorio. Desarrollar e implementar estrategias para el cumplimiento normativo.

estrategias para el cumplimiento normativo. Proporcionar asesoramiento estratégico a la alta dirección sobre implicaciones legales y regulatorias.

asesoramiento estratégico a la alta dirección sobre implicaciones legales y regulatorias. Mantener relaciones sólidas con autoridades regulatorias y legislativas.

relaciones sólidas con autoridades regulatorias y legislativas. Dirigir la respuesta de la organización ante cambios regulatorios inesperados o crisis legales.

Para aplicar a la vacante, es necesario hacerlo desde LinkedIn. Puedes hacer clic aquí. ¡Suerte!