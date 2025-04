¿Habrá más impuestos para bancos? Esto dijo Claudia Sheinbaum

No habrá impuesto a las ganancias de los bancos de México. Esas fueron las palabras de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien desde Palacio Nacional, en la "Mañanera del Pueblo", aclaró que los bancos no sufrirán de algún impuesto a sus ganancias, sin embargo, hizo una acotación que no se debe dejar de lado: no bajar la tasa de interés.

Durante la conferencia, Sheinbaum fue cuestionada sobre la posibilidad de imponer un impuesto especial a las ganancias de la banca y aunque ella respondió que, por el momento, su gobierno no está considerando esta medida, sí enfatizó en la importancia de que los bancos bajen sus tasas de interés para facilitar el acceso a créditos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Archivo

¿Por qué pidió que bajaran la tasa de interés?

La presidenta Sheinbaum explicó que la reducción de las tasas de interés podría seguir el ejemplo del Banco de México, lo que ayudaría a dinamizar la economía al hacer más accesibles los créditos. Esta medida es vista como una forma de apoyar a los negocios más pequeños, que a menudo enfrentan dificultades para obtener financiamiento a tasas razonables.

Además de su llamado a la banca, Sheinbaum ha instruido al nuevo titular de Hacienda, Edgar Amador, para que inicie un diálogo con la banca comercial y de desarrollo con la intención es formalizar propuestas que puedan llevar a una reducción efectiva de las tasas de interés.

Archivo

3 razones principales para bajar la tasa de interés

Hay tres razones que podrían ser consideradas clave para el anuncio que hizo Claudia Sheinbaum en referencia a no imponer impuestos a las ganancias de la banca. El objetivo es contribuir a un crecimiento económico mucho más inclusivo y que las PyMEs, a su vez, puedan jugar un papel más activo en la economía nacional.

Promover la inclusión financiera. Al bajar la tasa de interés, se busca aumentar la inclusión financiera para con las empresas y emprendedores más pequeños, puedan tener los recursos necesarios para iniciar o expandir sus negocios. Seguir la ruta del Banco de México. La presidenta fue clara al recomendar seguir el ejemplo del Banco de México; que redujo su tasa de interés de referencia para crear condiciones más favorables para el acceso a créditos por parte de los pequeños empresarios y emprendedores. Impulsar el crecimiento de las PyMEs. Al reducir las tasas de interés, será más fácil para esas pequeñas y medianas empresas acceder a créditos más asequibles, más accesibles de pagar y solventar y así impulsar la economía mexicana a través de empresas y negocios pequeños y medianos.

Aunque no fue una instrucción, la presidenta Sheinbaum reiteró que es necesario que se baje la tasa de interés, que se haga una economía más inclusiva y que ella, desde su trinchera, no aplicará ningún impuesto a las ganancias de los bancos, al momento.