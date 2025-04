¿Dónde hacer el supermercado más barato esta semana del 22 al 25 de abril?

Si estás buscando hacer las compras de la casa a un buen precio o ahorrarte algunos pesos esta semana, aquí te dejamos una lista de alimentos de la canasta básica y sus respectivos precios en los supermercados más populares de México. Es importante que consideres que en ocasiones una ida al supermercado sale cara, sobre todo cuando no tienes una planeación de lo que vas a comprar.

Para que tus compras sean efectivas y no termines comprando por impulso considera siempre ir en un momento del día donde no tengas hambre, pues aunque parece chiste, si vas con hambre vas a comprar cosas por impulso o antojo, y no necesariamente porque sean una necesidad.

Varios supermercados tienen ofertas entre semana, por lo que se vuelve una excelente opción si deseas ahorrar dinero, además considera que los fines de semana suelen subir algunos precios debido a que la demanda es mayor. Toma en cuenta estos datos en tu próxima visita:

Martes y miércoles: son días en los que muchos supermercados reponen productos y ofrecen descuentos en frutas, verduras y carnes frescas.

Jueves: algunas tiendas comienzan sus promociones de fin de semana, lo que puede ser una buena oportunidad para encontrar ofertas.

Evita los fines de semana: viernes, sábado y domingo suelen ser los días más concurridos, lo que puede significar filas largas y menos disponibilidad de productos en oferta.

#Mañanera del Pueblo Gracias a la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía #Pacic por parte de la presidenta @Claudiashein, reportamos que durante la primera semana de abril hubo una disminución importante en el precio de tres productos de la #canastabásica: la… pic.twitter.com/RMbmQLPJ8j — Profeco (@Profeco) April 21, 2025

¿Dónde hacer el supermercado más barato esta semana?

Nos dimos a la tarea de realizar una comparación de precios de algunos artículos que integran la canasta básica en diferentes supermercados con la finalidad de orientar a los consumidores dónde es más barato hacer las compras de la despensa esta semana del 22 al 25 de abril.

Walmart

Leche Lala entera 1.5 litros: 52 pesos

Huevo blanco Bachoco fresco 12 piezas: 45 pesos

Milanesa de bola de res por kilo: 240 pesos

Azúcar estándar 1 kilo: 26 pesos

Papel higiénico Pétalo 9 rollos: 90 pesos

Total: 453 pesos

La Comer

Leche Lala entera 1.5 litros: 52 pesos

Huevo blanco Bachoco fresco 12 piezas: 44.55 pesos

Milanesa de bola de res por kilo: 254 pesos

Azúcar estándar 1 kilo: 28 pesos (oferta, precio regular 30 pesos)

Papel higiénico Pétalo 9 rollos: 121.50 pesos

Total: 500.05 pesos

Bodega Aurrera

Leche Lala 1.5 litros: 51 pesos

Huevo blanco Bachoco fresco 12 piezas:44.50 pesos

Milanesa de bola de res por kilo: 209 pesos

Azúcar estándar 1 kilo: 25 pesos

Papel higiénico Pétalo 9 rollos: 90 pesos

Total: 419.50 pesos

Chedraui

Leche Lala 1.5 litros: 52 pesos

Huevo blanco Bachoco fresco 12 piezas: 45 pesos

Milanesa de bola de res por kilo: 240 pesos

Azúcar estándar 1 kilo: 23.50 pesos

Papel higiénico Pétalo 9 rollos: 114 pesos

Total: 474.50 Compara precios antes de comprar. Foto: Cuartoscuro

¿Dónde gasto menos al hacer la compras del supermercado?

Bodega Aurrerá en línea ofrece los precios más accesibles para cinco productos de la canasta básica, por lo que es una buena alternativa para quienes esta semana quieren hacer las compras, además una recomendación es hacer las compras de martes a jueves que son días donde hay ofertas y descuentos en diversos productos así como frutas y verduras.

Además considera seguir estas recomendaciones para que puedas lograr un ahorro significativo a la hora de ir al supermercado