Buró de Crédito: Cómo saber si borraron tu deuda en 2025, paso a paso

Si estás en Buró de Crédito y quieres saber si tu deuda ya fue o será borrada de tu historial crediticio durante este 2025 entonces esta nota te puede resultar de mucha utilidad debido a que te diremos cómo es que puedes consultar tu reporte especial para saber si ya eres sujeto de crédito o no.

Para empezar a abordar el tema es importante aclarar que el Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia, es decir, es una institución que se encarga de recopilar datos del comportamiento financiero de una persona y dicha información es proporcionada a otras empresas, las cuales, a partir de ella, analizan si es viable o no otorgar un crédito a la persona interesada.

Estar en el Buró de Crédito no siempre puede ser malo. Foto: FB: burodecreditomexico

Cabe destacar que, estar en Buró de Crédito no necesariamente tiene un trasfondo negativo pues en el caso de las personas que se encuentran al corriente de sus pagos, este elemento les puede facilitar el otorgamiento de un crédito, no obstante, en caso contrario, las personas que no cumplan con sus pagos pueden llegar a enfrentar procesos legales, pero dicha situación dependerá de la cantidad que se deba y algunos otros factores.

¿Cómo puedo saber si mi deuda ya quedó eliminada del Buró de Crédito?

De acuerdo con la información emitida por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), una deuda registrada en el Buró de Crédito puede ser eliminada después de cierto tiempo, sin embargo, esto dependerá del monto de la misma, para tener una idea más clara, se difundió la siguiente tabla:

Deudas menores o iguales a 25 Unidades de Inversión (UDIS) (209 pesos) serán borradas a partir de un año.

Deudas de hasta 500 UDIS (4,180 pesos), desaparecen después de cuatro años.

Deudas de 1000 UDIS (8,360 pesos) también son eliminadas después de cuatro años.

Deudas de 400 mil UDIS (3,344,000 pesos): se eliminan después de seis años, si no se cuenta con un proceso judicial.

Puedes obtener un Reporte de Crédito Especial gratis cada 12 meses. Foto: FB: burodecreditomexico

La información antes mencionada te puede ser útil en caso de que conozcas con exactitud el monto de tu deuda y la fecha en la que solicitaste el crédito, sin embargo, si no conoces esta información debes dirigirte al portal oficial del Buró de Crédito para solicitar un Reporte de Crédito Especial, el cual, se otorga de manera gratuita cada doce meses, sin embargo, si requieres consultas adicionales deberás pagar 35.60 pesos por cada evento.

Para obtener un Reporte de Crédito Especial deberás tener a la mano el número de referencia del crédito (tarjeta, hipotecario o automotriz), datos personales, correo electrónico y un número de contacto, una vez completada la solicitud podrás descargar dicho documento en formato PFD para que puedas guardarlo en tu ordenador o dispositivo móvil.