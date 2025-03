Aranceles norteamericanos a México no frenarán planes de energías limpias

México, Canadá y los países latinoamericanos tienen sus planes de energía sustentable a largo plazo, la temporalidad de los aranceles impuestos por Estados Unidos tal vez dificulta la fluidez por un tiempo, pero no el movimiento a favor del medio ambiente y las energías verdes, confían especialistas participantes en Ecomondo y Re+ México, que tiene como sede la capital tapatía.

“El tema de la energía sustentable y toda una comunidad sostenible son proyectos de largo plazo. (El mandato de) Donald Trump es de cuatro años, cuánto duren o no, los aranceles, no creo que cambien las estrategias de las empresas, de las ciudades, de los municipios, los países propios… Aranceles lo hace más difícil, pero no van a detener el movimiento que se está dando”, aseveró Bernd Rohde, CEO y miembro del Consejo de Administración de Italian German Exhibition Company Canadá/México.