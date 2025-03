¿A quién le afectarán primero los aranceles propuestos por Donald Trump?

Ya no hay marcha atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los aranceles impuestos a los productos agrícolas y al metal originario de Canadá y México entrarán en vigor este 4 de marzo y no hay posibilidad de un acuerdo de último minuto.

Sin embargo, esta medida no golpearía en primera instancia al mercado mexicano, sino a los consumidores estadounidenses, quienes se podrían enfrentar incluso a una circunstancia prácticamente desconocida para ellos: padecerían inflación.

“Cuando implementas una estrategia de aranceles, debes tener en consideración que vas a generar algo de inflación a tu economía local y en Estados Unidos varios analistas han comentado que si aplica un arancel generalizado eso se traduciría en casi un punto porcentual de inflación.

“Se esperaría entre cero punto ocho y uno por ciento de inflación para la economía norteamericana. En México la verdad es que estamos más acostumbrados a navegar sobre tener un uno por ciento de inflación, pero Estados Unidos no”, detalla Jorge de la Rosa, socio fundador de Grupo Financiero Efe.

¿Cuáles serán los primeros efectos de los aranceles?

De acuerdo con De la Rosa, un aumento en los precios de los productos importados, los cuales podrían generar que los consumidores dejaran de comprarlos, sería uno de los primeros efectos de la estrategia de aranceles.

“Por un lado, podríamos ver aumentos en los precios a los consumidores. Cuando impones un arancel, básicamente tú mismo te estás dando un balazo en el pie en el sentido de decir: yo le voy a poner un arancel en este caso de unos productos electrónicos, acero, etcétera.

“Esos productos los consumen en mi país, los estás encareciendo, estás haciendo más caro el producto extranjero, que en algún momento era barato para ti. Entonces, inmediatamente, puede ser que no compres ya ese producto”, explica el experto.

Este movimiento en el consumo interno generaría inflación, pues el alza en los precios haría que el poder adquisitivo de las personas disminuyera. Otro efecto sería la aparición de empaques más pequeños por el mismo precio.

“Si Estados Unidos me está poniendo un arancel y yo exporto el producto como mexicano, lo que podría cambiar es cómo empacar mis productos para no impactar el precio a los extranjeros y que no se vea afectada la economía de los exportadores.

“Por ejemplo, vamos a hablar de la industria de alimentos, si yo estaba mandando, latas de un kilo de chiles a cierto costo, pues ahora a lo mejor ya no los voy a mandar de un kilo, los voy a mandar de 800 gramos con el objetivo de que no sea un impacto inmediato”, concluyó.