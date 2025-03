Trastornos del dinero: 3 enemigos de tu bolsillo que seguro no conocías

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros también conocida como la CONDUSEF, miles de mexicanos y mexicanas tienen problemas de salud financiera. Sin embargo, señala, que existen 3 trastornos del dinero a considerar, pues, traen consigo complicaciones a nivel corporal y anímico, como lo es el aumento de los niveles de estrés, dolores musculares y depresión.

Especialistas señalan que existen por lo menos 3 trastornos que afectan a la población mexicana: la crometofobia, la crematomanía y la dismorfia del dinero. Por su parte la “crometofobia”, se caracteriza porque aquéllos que lo experimentan tienen miedo a gastar su dinero, es decir; pueden llegar al punto de no comprar productos de primera necesidad, dejar de lado una enfermedad, no acudir a atención médica e incluso acumular deudas con instituciones bancarias, con tal de no gastar y/o pagar.

Por el contrario, la “crematomanía” es la obsesión por acumular dinero. Las personas que lo padecen piensan de manera constante en cómo incrementar su riqueza o sus bienes a toda costa y ello suele derivar en consecuencias relacionadas a problemáticas sociales como el clasismo pues, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica son rechazados o discriminados por aquéllos que consideran la riqueza como la clave del éxito, además, puede desencadenar episodios de ansiedad cuando surge algún gasto inesperado.

Ahora bien, se denomina “Dismorfia del dinero”, al problema psicológico que provoca la alteración de nuestro panorama financiero y por lo general, se acompaña del gasto excesivo de los recursos con la finalidad de pertenecer a un grupo social. Dicho trastorno se presenta mayormente en la generación millennial y “z”, se ha demostrado que suelen estar mayormente expuestos a grandes cantidades de publicidad, recomendaciones en redes sociales y modas que perduran durante períodos cortos de tiempo que provocan el hiperconsumo.

Las compras compulsivas suelen traer deudas y dismorfia del dinero Crédito:Freepik

Conoce más sobre estos padecimientos que afectan tu bolsillo en “Dinero y Finanzas Personales”:

¿Cómo hacer frente a los trastornos del dinero?

Aunque no existe una lámpara mágica que solucione esta problemática es un hecho que cada trastorno requiere de atención especializada, ello, con la finalidad de que las y los usuarios no presenten repercusiones en sus finanzas personales. Conoce algunos consejos para hacerle frente a estos trastornos:

Crometofobia

Acude con especialistas cognitivos-conductuales para que te otorguen un diagnóstico o tratamiento adecuado, además, recuerda que puedes apoyarte en técnicas de relajación y respiración que te ayuden a disminuir tus niveles de estrés.

Crematomanía

Si eres una persona que necesita adquirir riqueza de forma desmedida, es importante que busques ayuda profesional y comenzar a establecer límites de lo que deseas hacer con tus ingresos y cómo aumentarlos, pero sin afectar tu salud mental.

Dismorfia del dinero

Si consideras que padeces este trastorno, busca atención de un experto y disminuye la cantidad de frecuencia de tus compras. De igual manera puedes optar por disminuir el tiempo que navegas por redes sociales pues es uno de los factores por los que este padecimiento tiende a aumentar.