Esta es la sanción que te darán por no pagar tenencia y refrendo el 31 de marzo en CDMX

El próximo 31 de marzo de 2025 es la fecha límite para que los propietarios de automóviles en la Ciudad de México realicen el pago correspondiente de tenencia y refrendo. Este año, el gobierno capitalino anunció un descuento de 100% en el pago de la tenencia vehicular a los autos cuyo valor no exceda los 250 mil pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) capitalina, para acceder a ese beneficio, primero se debe cubrir el pago del refrendo, que de acuerdo con el artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para 2025 es de 731 pesos. El beneficio aplica para las personas físicas y morales sin fines de lucro.

Además, la dependencia precisa que no se deberán contar con adeudos de tenencia de años anteriores y se deberá contar con tarjeta de circulación vigente o realizar el pago correspondiente a la renovación.

Recuerda que el refrendo vehicular es un impuesto que los propietarios de automóviles pagan cada año para portar placas en su vehículo y que estas queden vinculadas a su nombre, en tanto que la tenencia es el impuesto que se paga por tener el auto y equivale a un porcentaje de su valor comercial.

¿Qué pasa si no pago el refrendo y la tenencia?

De no realizar el pago del refrendo, los propietarios perderán el descuento del 100% y deberán cubrir el monto total de la tenencia. Y en caso de no pagar la tenencia, no estarán posibilitados para verificar su automóvil, cambiar las placas o liberarlo en caso de haber sido remitidos a un corralón por alguna causa.

Considera que si te detienen por circular sin placas o con placas vencidas, serás acreedor a una sanción de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para este año, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, por lo que la multa puede ir de 2 mil 262.80 a 3 mil 394.20 pesos.

¿Cómo puedo pagar la tenencia?

Para realizar el pago de la tenencia en la Ciudad de México, ingresa a la página de la Secretaría de Finanzas y da clic en el botón “Tenencia”. Aparecerá una ventana en la que deberás introducir el número de placa, el año de la tenencia y deberás llenar el captcha.

Posteriormente, se desglosará el pago de la tenencia, en el que podrás ver los montos y el total del pago. Si calificas para exentar el pago de la tenencia, aparecerá con la leyenda “Usted es acreedor al subsidio de tenencia 2025”. Puedes elegir la opción de pagar con tarjeta de crédito o débito, o descargar el formato de pago y acudir a realizarlo en alguno de los establecimientos autorizados por la dependencia.