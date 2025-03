¿Cuánto gana un agente de la Guardia Nacional mensualmente en México?

Hace unos días, específicamente el 24 de febrero, la presidenta de México Claudia Sheinbaum realizó una ceremonia en el marco del Día de la Bandera, donde no solamente habló del papel que juega la nación en el contexto global actual, también destacó las labores de las Fuerzas Armadas. La Jefa del Ejecutivo Federal y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas abanderó de manera simultánea y virtualmente a mil escoltas de escuelas primarias y secundarias de la Secretaría de Educación Pública de todo el país y a 56 escoltas.

Desde el conocido Campo Marte, la presidenta Sheinbaum aseguró que, con la llegada de la denominada Cuarta Transformación al poder, México ha sido reivindicado ante los ojos del mundo, desmarcándose de la figura de colonia o protectorado de algún gobierno extranjero.

“Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros, o que miraban fuera como ejemplos a seguir; ahora no, desde que llegó la Transformación al gobierno es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país”, destacó.

Ante esta situación, la mandataria mexicana también habló sobre sobre la importancia del trabajo de las Fuerzas Armadas, por lo que el pasado 19 de febrero anunció que habría un aumento de sueldo para las Fuerzas Armadas, ya que ellas, aseguró, realizan una labor importante para el país.

¿Cuánto gana un soldado de la Guardia Nacional?

“Hemos tomado la decisión junto con el general secretario de aumentar también sus percepciones, sepan que con ello no solamente es el agradecimiento a su esfuerzo, sino sobre todo que sepan que los llevamos en la mente y en el corazón”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la fuerza laboral de Trabajadores de las Fuerzas Armadas durante el tercer trimestre de 2024 fue de más de 81,000 personas, cuyo salario promedió fue de $9,500 pesos trabajando alrededor de 64.2 horas a la semana.

Por otro lado, reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente del Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios, revelaron los ingresos de los elementos de la Guardia Nacional en 2024, sin que hasta el momento se publique la cifra actualizada con el ya mencionado aumento.

Guardia / 19,490 pesos

Subagente / 20,589 pesos

Agente / 22,154 pesos

Agente Mayor / 24,216 pesos