WhatsApp, Facebook y Messenger registran fallas HOY 28 de febrero de 2025

WhatsApp, Facebook y Mesenger registran fallas e intermitencias este viernes 28 de febrero de 2025, de acuerdo con la plataforma DownDetector que señala que el problema va en incremento desde las 09:30 horas, lo que ya ha sido notado por algunas personas en México.

Sobre WhatsApp, el reporte de DownDetector indica que el 68% de los problemas se dan al mandar mensajes, 23% en la conexión del servidor y 8% en la aplicación. Las ciudades en donde más reportes por la aplicación de mensajería son:

Ciudad de México

Edomex

Guadalajara

Monterrey

Hermosillo

Tijuana

Sobre Facebook, el 33% de las fallas tiene que ver con la conexión del servidor, 33% no puede iniciar sesión en esa red social y el 33% tampoco puede acceder a su perfil. Las principales ciudades con esta problemática son:

CDMX

Estado de México

En Facebook Messenger hay un mayor número de problemas en el envío de mensajes, ya que el 91% de los usuarios no pudieron hacerlo, mientras que el 9% no puede recibir mensajes en esa plataforma. Respecto a este punto, el mapa de DownDetector no es claro.

"Yo pensando que era mi Internet"

Las fallas e intermitencias en las plataformas de Meta, empresa de Mark Zuckerberg, provocaron decenas de comentarios. "Yo pensando que era mi Internet", "con razón la que me gusta no me ha mandado mensaje", "porque no avisan antes", "eso se avisa con tiempo", por ejemplo.

Además, la caída de las redes sociales provocó una buena cantidad de los ya clásicos memes.