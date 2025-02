Con amenazas y agresividad: así negocia Donald Trump, según expertos

Con Donald Trump no hay medias tintas a la hora de negociar y casi siempre intenta imponer sus condiciones desde el principio, ya sea mediante la retórica, una postura física o el uso de argumentos agresivos.

Eso es uno de los factores que Jorge de la Rosa, director de Grupo Consultor Efe, señala como una constante en la forma en la que el hoy presidente de los Estados Unidos negociaba desde sus tiempos como empresario.

“Si vemos cómo se maneja Trump como presidente, pues no deja de ser un empresario. En algún momento escribió un libro que se llama El Arte de la Negociación, o The Art of the Deal, donde deja claro cómo negocia.

“Él empieza negociando con amenazas. De alguna manera él dice, oye, pues yo voy a amenazar primero con el afán de golpear, con el afán de sacudir, para que la contraparte se sienta débil de entrada, genere que la contraparte lo voltee a ver y se siente a negociar”, señala el experto, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

Imposición de aranceles no es nueva

El experto financiero recordó que la posición tomada por Trump ante socios comerciales como Canadá o México no es reciente, pues este tipo de guerras comerciales ya las trató de impulsar desde su primer periodo al frente de la Casa Blanca.

“Esto lo vimos desde el primer mandato de Donald Trump, donde empezó una guerra comercial con China y, para esa guerra comercial, decía que México era la puerta de entrada del capital chino para el mercado norteamericano, entonces lo que hizo fue imponer impuestos arancelarios al acero y al aluminio, que eran del 25 y el 10 por ciento, respectivamente.

“Eso duró muy poco tiempo, más o menos un año, y el impacto económico no fue tan grande como se pensó. Al final del día, fue algo que no pudieron sostener por mucho tiempo”, detalla De la Rosa.

De acuerdo con el experto, una de las principales razones para evitar la imposición de aranceles por mucho tiempo es que esto suele provocar inflación en los países que los emiten, un riesgo que Trump no puede tomar para su país.