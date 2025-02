Esta es la moneda conmemorativa de la Marina de 20 pesos que se puede vender en hasta 6 millones de pesos

En redes sociales ha ganado popularidad una moneda de 20 pesos mexicanos que se puede vender en hasta 6 millones de pesos en plataformas como Amazon y Mercado Libre. Se trata de una pieza que fue emitida por el Banco de México (Banxico) en el año 2021 y se lanzó para conmemorar una fecha histórica para el país, de ahí que solamente fueron emitidas pocas piezas y estas se venden a precios elevados.

Para los interesados en la numismática es usual encontrar piezas nuevas y exclusivas a través de subastas y casas de remate; tiendas de numismática y monedas; ferias y exposiciones de coleccionistas; así como sitios web, foros de coleccionistas y hasta aplicaciones de comercio, tales como Amazon y Mercado Libre, donde también se han visto publicaciones de personas interesadas en vender estas piezas únicas y especiales.

En este sentido, se volvió viral en redes sociales una inusual moneda de 20 pesos por la que se pide 6 millones de pesos mexicanos. Se trata de una pieza que fue emitida en 2021 para conmemorar un hecho histórico del país, pero actualmente la venden en miles, o incluso millones, de pesos. La oferta sigue estando disponible en la aplicación de comercio y, hasta ahora, no ha sido vendida ni una pieza, según el historial de ventas de esta moneda.

¿Cuál es la moneda de 20 pesos que se vende en hasta 6 millones de pesos?

Esta es la moneda por la que piden hasta 6 millones de pesos. Foto: Mercado Libre.

De acuerdo con la publicación, compartida en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, la moneda que cuesta hasta 6 millones de pesos mexicanos tiene un valor de 20 pesos y salió en circulación el pasado 2021. Sin embargo, su valor radica en que se trata de una pieza de colección, puesto que fue emitida como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Marina y Armada de México; por su importancia simbólica, esta divisa este se puede vender a tan elevados precios, aunque su valor real, según Banxico, sigue siendo de tan solo 20 pesos.

Las especificaciones de Banxico aseguran que esta moneda de 20 pesos fue fabricado en México como parte de los festejos para conmemorar el Bicentenario de la Marina y la Armada. La divisa pertenece a la familia F1, tiene un diámetro de 30 milímetros, es de forma dodecagonal, pesa 12.67 gramos, cuenta con un canto estriado y fue puesta en circulación desde el año 2021; no obstante, actualmente hay muy pocas piezas en circulación, esto debido a que los coleccionistas suelen guardarlas y almacenarlas.

¿Cuánto valen las monedas conmemorativas?

Las monedas antiguas pueden venderse a precios elevados. Foto: Freepik.

Con el objetivo de orientar a las personas y evitar que caigan en fraudes, las autoridades de Banxico han recalcado que existen monedas que ya fueron retiradas de circulación ya no tienen ningún valor. Se trata de piezas muy antiguas, que - aunque se vendan en plataformas de comercio - ya no tienen valor en caso de querer pagar con ellas. En este sentido, la dependencia no recomienda comprar estas piezas a precios elevados, pues la realidad es que ya no tienen valor alguno.

En el caso de las monedas que aún conservan su valor y que no han sido retiradas de circulación, Banxico recuerda que estas monedas no valen más de lo que su valor original. No obstante, los coleccionistas pueden comprar estas piezas únicas en aplicaciones de comercio electrónico a diferentes precios. Quienes las ofertan suelen hacer sus ofertas dependiendo de las características de la moneda, su nivel de conservación y lo poco usual que sean estas piezas.

