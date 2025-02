Una de las dudas más recurrentes entre los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores es la de saber qué es lo que pasa con su dinero su no lo retiran de la Tarjeta Bienestar en cada operativo de pago, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial en torno a este tema.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores es un programa social que tiene el objetivo de brindarle una vejez digna a todos y cada uno de sus beneficiarios a través de un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos, cantidad que es depositada de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar de cada derechohabiente.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores otorga 6,200 pesos de manera bimestral a sus beneficiarios. Foto: www.gob.mx

Pensión Bienestar 2025: ¿Qué pasa si no retiras los 6,200 pesos de la Tarjeta Bienestar en cada pago?

Como se dijo antes, una de las dudas más recurrentes entre los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores es la de saber qué pasa si no retiran el dinero de sus Tarjetas Bienestar en cada operativo de pago pues existen distintas versiones en torno al tema que han generado inquietud entre los derechohabientes, sin embargo, la Secretaria del Bienestar informó que una vez depositados los 6,200 pesos del apoyo económico los beneficiarios deciden cómo y cuándo gastarlo, lo que quiere decir que no pasa nada si no se retira el dinero en los días posteriores al operativo de pago.

Cabe mencionar que, el monto que se otorga a través de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en la Tarjeta Bienestar es acumulable, además, se pueden realizar compras y pagos directamente con el plástico, también se pueden domiciliar pagos y hasta hacer compras en línea, asimismo, se recuerda que los retiros de dinero en efectivo no generan comisión siempre y cuando sean realizados en cajeros del Banco del Bienestar.

El saldo de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores es acumulable en la Tarjeta Bienestar. Foto: www.gob.mx

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en febrero?

La Secretaría del Bienestar informó que del 17 al 28 de febrero se llevará a cabo el proceso de registro a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, para solicitar el apoyo de 6,200 pesos bimestrales es necesario acudir a un módulo de registro, los cuales, se pueden ubicar haciendo click en este enlace, donde se ofrecerá servicio de 10:00 a 16:00 horas.

Cabe mencionar que, el registro se llevará a cabo conforme al siguiente calendario:

Lunes 17 y 24 de febrero: Personas que tengan apellidos que inicien con las letras A, B y C

Martes 18 y 25 de febrero: Personas que tengan apellidos que inicien con las letras D, E, F, G y H

Miércoles 19 y 26 de febrero: Personas que tengan apellidos que inicien con las letras I, J, K, L y M

Jueves 20 y 27 de febrero: Personas que tengan apellidos que inicien con las letras N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes 21 y 28 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y y Z

Sábado 22 de febrero: Todas las letras

En cuanto a la documentación que se debe presentar para solicitar la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se informó que son cuatro los documentos imprescindibles:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Para finalizar, se recuerda que el solicitante a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores también debe proporcionar dos números telefónicos, un celular y uno fijo, además, también deberá realizar el registro de una persona auxiliar, quien será la encargada de representarlo en los trámites referentes a este programa y realizar el cobro del dinero en caso de que el interesado presente alguna imposibilidad para hacerlo y para ello también deberán presentar los mismos documentos antes referidos.

