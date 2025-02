¿Qué es una memecoin y por qué deberías tener cuidado con ellas?

Durante la tarde del 14 de febrero, el presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó un mensaje en X promocionando lo que parecía ser una nueva criptomoneda, la cual prometía atraer nuevas inversiones a su país.

Sin embargo, apenas cinco horas después, la criptomoneda $LIBRA se hundió, quedando alrededor de 87 millones de dólares en poder de unas cuantas “carteras” o accionistas, quienes tomaron todas las ganancias y dejando prácticamente con valor cero la divisa.

Esta acción, llamada rug pull o tirón de alfombra en el mundo de este tipo de finanzas, es una de las señales claras de que se está frente a una memecoin, un tipo de criptomoneda que se inspira en memes o personalidades virales y que goza de una popularidad limitada.

Sin un valor de capitalización real detrás, se mantiene viva mientras exista popularidad del concepto. Desde un principio, se trata más de un juego que de una inversión: de hecho, no suelen prometer ganancias, no tienen una estructura robusta y desaparecen al poco tiempo.

Trump, Milei y las memecoin

Se sabe que Donald Trump es un entusiasta de las criptomonedas y, días antes de su asunción como presidente de los Estados Unidos, señaló que lanzaría su propia memecoin para celebrarlo.

“Hace un mes, Trump anunció su memecoin. Dijo explícitamente que era una memecoin para celebrar que ganó. En cambio Milei publicó un mensaje sobre un proyecto privado para incentivar la inversión en pequeñas empresas argentinas”, señaló el experto Fran Pérez en su cuenta de X.

De acuerdo con varios expertos, los usuarios de las memecoin no esperan ganancias que no les reportarán este tipo de activos, simplemente invierten muy pequeñas cantidades de dinero que no les importaría perder por diversión.

En el caso de las criptomonedas, existen inversores de todos los tamaños, pero están avaladas por entidades financieras que regulan las compras y las ventas, por lo que su certidumbre es más robusta.

¿Cómo saber si estoy ante una memecoin?

Para que no pierdas tu dinero, estas son las principales señales de que estás frente a un meme:

Se inspiran en memes

Su volatilidad es alta, puede pasar de un gran valor a cero en cuestión de horas

Suelen estar avaladas por una comunidad, generalmente en redes sociales

