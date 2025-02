Aeroméxico ofrece CHAMBA DESDE CASA, con prestaciones de ley y descuentos en boletos de avión

Aeroméxico ha anunciado nuevas vacantes para los habitantes de la Ciudad de México. La línea aérea ha ofertado, a través de su cuenta oficial de LinkedIn, una oportunidad laboral como "Especialista de Tesorería". Se trata de una oportunidad de trabajo que promete salario competitivo, prestaciones de ley y trabajo remoto.

De acuerdo con lo especificado en su vacante, Aeroméxico actualmente está buscando a un "Especialista de Tesorería", para brindar experiencias extraordinarias para sus clientes. La persona que asuma el puesto será la encargada de gestionar el análisis de datos y el diseño de informes de flujo de efectivo y del seguimiento y análisis del precio de las acciones de la empresa.

Además, se trata de una vacante híbrida, por lo que la persona que resulte seleccionada para este cargo tendrá la oportunidad de trabajar desde su casa, acudiendo pocos días a las oficinas de forma presencial, ubicadas en Ciudad de México. Colaboradores de la aerolínea destacan que Aeroméxico ofrece salarios competitivos, prestaciones superiores a las de la ley, así como otros beneficios exclusivos para empleados.

¿Cuáles son los requisitos para la vacante?

La vacante sigue disponible en redes sociales. Foto: LinkedIn.

Licenciatura terminada (titulado) en Finanzas, Contabilidad y/o Administración.

Deseable experiencia previa de 2 años siendo responsable de flujo de efectivo, gestión de tesorería, mercados y productos financieros.

Indispensable inglés avanzado (escrito y hablado).

Experiencia en el uso de herramientas como SQL, Power BI, Tableu, Python.

La aerolínea garantiza que en sus procesos se brinda igualdad de oportunidades y no se discrimina a los postulantes por su raza, religión, sexo, país de origen, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad y expresión de género, embarazo o enfermedad. De igual manera, la empresa pide a las personas no caer en estafas, ya que Aeroméxico no solicita datos bancarios, ni pide depósitos para las solicitudes.

¿Qué actividades realizará la persona seleccionada para la vacante?

La persona seleccionada para la vacante deberá cumplir una serie de actividades. Foto: Freepik

Realizar informes del modelo de flujo de efectivo, la posición de efectivo y el servicio financiero de deuda. Proporcionar informes a través de herramientas de análisis de aplicaciones para mejorar los procesos de la Tesorería. Identificar las necesidades de análisis de información con el fin de mejorar el proceso de flujo de caja de la organización para la eficiencia y rentabilidad. Revisión y seguimiento del análisis fundamental y técnico de los movimientos de la acción de la empresa, y para satisfacer los requisitos de las instituciones financieras en relación con el precio de la acción. Registro y conciliación de operaciones de financiación e inversión en el sistema correspondiente. Preparación de informes, resúmenes, proyecciones y análisis de las diferentes transacciones financieras.

