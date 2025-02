¿Movistar se va de México?; esto es lo que sabemos

Telefónica ha considerado la posibilidad de vender su negocio de telefonía en México, en base a fuentes del periódico Cinco Días. Esta decisión ha puesto en duda sobre lo que sucederá con los usuarios de Movistar en el país mexicano. En base a las "fuentes financieras" del periódico económico derivado de El País, la compañía ha solicitado a JP Morgan y al despacho de abogados White&Case cesar la inversión con su filial de Movistar en México.

Telefónica iniciaría este proceso de venta junto con la transacción en Argentina y la fusión para comenzar a operar en Colombia. Además, la empresa telefónica buscaría completar estas ventas en un "corto plazo" y, preferentemente, antes de su junta de accionistas, en base a información de Cinco Días.

No es la primera vez que Telefónica contempla reducir su inversión en sus activos de Latinoamérica, pues en 2020 Morgan Stanlely puso a la venta el negocio como unidad en la región. No obstante, ningún postor llegó a la cifra deseada de Telefónica, por lo que el proceso de venta no se concluyó.

Durante 2019, Telefónica firmó un convenio con ATT para usar se red de última milla y compartir infraestructura, con el fin de ahorrar 230 millones de euros durante un plazo de tres años. Para 2024, el convenio se extendió hasta el año 2030.

¿Por qué Movistar se podría ir de México?

Marc Murtra, el nuevo presidente de Telefónica, ha sido el principal responsable impulsar de esta decisión. Además, se ha puesto en contacto con "la mayor parte de banqueros y asesores" para concluir el proceso, en base a Cinco Días.

Marc Murtra tomó cargo como director de Telefónica desde el pasado enero para sustituir a José María Álvarez-Pallete. La designación de Murtra dio de qué hablar en el espectro tanto político como empresarial, debido a su cercanía con el Gobierno de España, más específicamente con el PSOE.

Murtra es un ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un MBA por la Leonard School of Business de la Universidad de Nueva York. Cuenta con una larga trayectoria empresarial tras ser director general en la empresa Red.es y jefe de gabinete del ministro de Industria Joan Clos.

