Salario Mínimo en México: estos trabajadores NO recibirán el aumento en 2025

Con la llegada del Año Nuevo, también entró en vigor el incremento al salario mínimo en México, marcando un paso importante hacia la mejora de las condiciones laborales. Sin embargo, no todos los trabajadores se beneficiarán de este ajuste, ya que su aplicación depende de diversas circunstancias laborales. Aquí te explicamos los detalles del aumento, quiénes lo recibirán y quiénes no.

El salario mínimo tuvo un incremento cercano al 12 por ciento, pasando de 248.93 pesos diarios en 2024 a 278 pesos diarios en 2025. Este ajuste representa un esfuerzo por parte del Gobierno de México y las autoridades laborales para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.

A pesar del avance, es importante señalar que el impacto directo de este incremento no llegará a todos los trabajadores, ya que su alcance depende de la naturaleza del salario que perciben y de las condiciones contractuales.

El aumento busca beneficiar directamente a los trabajadores cuyos ingresos están alineados con el salario mínimo oficial, impactando a 8.5 millones de mexicanos, según datos gubernamentales. Este grupo incluye empleados de sectores vulnerables que dependen de esta base salarial para sus ingresos diarios.

Salario Mínimo en México 2025

¿Qué trabajadores no recibirán el aumento?

Con esta distinción en mente, los trabajadores que ya ganan más del salario mínimo no están incluidos en el ajuste, salvo que en su contrato se estipule un incremento proporcional al cambio del salario mínimo, una situación que no es común. Para entender por qué no todos los empleados verán reflejado este aumento en sus ingresos, es crucial diferenciar entre el salario mínimo y el salario contractual:

Salario mínimo: Es el pago básico que el empleador debe otorgar al trabajador por un día de servicios, según lo establecido por el Gobierno.

Salario contractual: Es el monto negociado entre trabajadores y empleadores a través de un contrato laboral, el cual puede ser superior al salario mínimo.

