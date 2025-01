Reconocida MARCA DE ROPA cerrará más de 400 sucursales tras declararse en quiebra, esto es lo que se sabe

La emblemática marca de ropa italiana, United Colors of Benetton, se declaró en quiebra luego de una larga e intensa crisis financiera, sin embargo, el reconocido sello fundado en 1965 que se caracteriza por su compromiso con la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad informó que tiene un plan para rescatar su negocio, sin embargo, esto implicará el cierre de más de 400 sucursales alrededor de todo el mundo, por lo que, como era de esperarse, la noticia ha sacudido a toda la industria.

De acuerdo con la información difundida por distintos sitios como Les Echos y el Financial Express, las dificultades financieras de United Colors of Benetton comenzaron a principios de la década de los 2000 cuando se registró un importante cambio en los hábitos de compra en el mercado en general, al cual, la marca italiana, nunca pudo acoplarse completamente, por lo que comenzaron a experimentar serias pérdidas monetarias.

United Colors of Benetton cerrará más de 400 sucursales para reducir al máximo sus costos de operación. Foto: FB: BenettonMexico

En adición a esta situación, la competencia directa con marcas emergentes que acapararon el mercado también mermó el rendimiento financiero de United Colors of Benetton y como estocada final, el impacto financiero que ocasionó la pandemia de Covid-19 hizo que la situación en la marca italiana se hiciera insostenible, incluso, se reportó que las pérdidas en 2023 ya superaban los 250 millones de dólares.

United Colors of Benetton cerrará más de 400 tiendas para intentar salvarse

Tras declararse en quiebra, los altos ejecutivos de United Colors of Benetton dieron a conocer que esta profunda crisis financiera no es el fin de la marca pues tienen diseñado un plan de reestructuración con el que pretenden volver a darle un nuevo e importante impulso a la marca, sin embargo, el inicio de esta nueva era contempla el cierre de más de 400 sucursales en distintas partes del mundo, esto con la finalidad de reducir al máximo los cosos operativos de la firma.

Según informan distintos medios especializados, los cierres de las sucursales de United Colors of Benetton comenzaron en Italia y se espera que al finalizar el 2025 al menos 420 tiendas hayan cerrado sus puertas. Cabe mencionar que, la marca no informó cuáles serán las sedes que dejarán de operar en los próximos meses, no obstante, trascendió que habrá distintos cierres en Estados Unidos, México y distintos países de Europa.

United Colors of Benetton pretenderá volver a posicionarse en el mercado textil apostando por las ventas en línea. Foto: FB: BenettonMexico

La marca italiana de ropa fundada en Ponzano Veneto en 1965 cuenta con una red de aproximadamente 5,000 tiendas por todo el mundo, sin embargo, dicho número se reducirá al finalizar el 2025 por los mencionados cierres, además, se tiene contemplado que con este plan de reestructuración la marca apueste por las ventas digitales, así como una reinvención en el diseño de sus prendas.

Para finalizar, se recomienda mantenerse al tanto de los comunicados que emita la United Colors of Benetton a nivel local para saber si habrá cierres de sucursales en territorio mexicano.

