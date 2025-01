¿Cuándo entregan las tarjetas Beca Rita Cetina para el pago de 1,900 pesos?

El gobierno mexicano, a través de la Beca Rita Cetina está a punto de dar un gran paso, pues a partir del 20 de enero los beneficiarios podrán recoger las tarjetas del Banco del Bienestar en sus respectivos planteles educativos. Este paso es importante, ya que sólo quienes cuenten con la tarjeta bancaria podrán recibir los pagos bimestrales de mil 900 pesos por estudiante de secundaria. Además, en caso de contar con más hijos en este nivel educativo, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Este programa, junto con la Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa están siendo impulsados por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Bienestar, dirigida por Ariadna Montiel; así reafirman su compromiso por garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de secundaria en escuelas públicas.

Para aquellas familias que ya realizaron el registro en línea, la confirmación del estatus es fundamental antes de la entrega de las tarjetas. El programa ha habilitado un Buscador de Estatus, en su portal oficial, donde, ingresando el CURP del tutor, se puede verificar si la solicitud fue aprobada. Esta validación es imprescindible, ya que solo las solicitudes aprobadas recibirán la tarjeta del Bienestar y, por ende, el beneficio económico.

¿Cómo registrarme para recibir el apoyo de la Beca Rita Cetina?

Si aún no has registrado a tu hijo o no has recibido confirmación, no te preocupes. Durante las jornadas de entrega de las tarjetas en las escuelas secundarias, las familias podrán realizar el trámite de inscripción de manera presencial. Es importante que los padres y tutores estén atentos a las indicaciones que proporcionen las autoridades educativas en cada plantel.

El primer pago de la Beca Rita Cetina corresponderá al bimestre enero-febrero de 2025. Aunque el programa aún no ha confirmado la fecha exacta de este primer depósito, el monto de mil 900 pesos, más el adicional por hermanos en secundaria, se acreditará una vez que el proceso de entrega de las tarjetas haya sido completado.

Con el lanzamiento oficial de la entrega de las tarjetas, el ciclo escolar 2024-2025 promete ser un parteaguas para la educación pública en México, brindando un respiro económico a las familias que más lo necesitan y ofreciendo a los jóvenes una mayor oportunidad de continuar con su formación.

