Beca para niños y niñas de Madres Trabajadoras: ¿cuándo es la fecha del próximo pago y los requisitos?

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, es uno de los tantos programas sociales que otorga el gobierno federal con el objetivo de contribuir al bienestar de todas y todos los mexicanos. En este caso, busca mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres, a través de un apoyo económico bimestral.

Lo anterior basado en el reporte del INEGI, donde destaca que el 11% de los hogares en México tienen solamente una figura de autoridad, ya sea madre o padre o tutor. A la par que el 36.6% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza, donde 46 de cada 100 son niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En ese sentido el gobierno federal busca procurar el desarrollo integral, la manutención, el cuidado y atención de este sector de la población, en condiciones de afecto y respeto que les garanticen el ejercicio pleno de sus derechos, mediante el otorgamiento de una beca bimestral de $1,600 pesos para niñas y niños recién nacidos hasta los 4 años, y $3,600 pesos para niñas y niños recién nacidos con discapacidad hasta los 6 años.

En caso de orfandad, el gobierno federal extenderá este apoyo económico hasta los 23 años de edad. Además, esta beca económica se entrega de manera directa a la madre, padre o tutor.

¿Cuáles son los requisitos para ser parte del Programa?

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras tiene como prioridad a las personas que habitan en las siguientes zonas:

Personas que habitan en municipios indígenas o con población afromexicana de alto y muy alto rezago social.

o con población afromexicana de alto y muy alto Personas que habitan en zonas con alto y muy alto grado de marginación o con altos índices de violencia.

o con altos índices de Personas que habitan en la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo.

Para poder ser beneficiaria del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras deberás cumplir los siguientes requisitos:

Ser madre, padre o tutor soltero/viudo de una niña o niño que aún no haya cumplido 4 años de edad.

Que la madre, padre o tutor esté trabajando, buscando empleo o estudiando y no cuente con el servicio de cuidado y atención infantil.

Acta de nacimiento en original y copia del niño o la niña, así como de la madre, padre o tutor.

CURP en original y copia del niño o niña, así como de la madre, padre o tutor.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono, predial) en original y copia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE.

Certificado médico de la niña o niño con discapacidad, solo si aplica.

¿Cuándo es la fecha del próximo pago?

El próximo pago será en noviembre / FOTO: Secretaría Bienestar

Durante la recta final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras benefició a 269 mil 404 personas. Donde para el 2024, este programa social contempló una inversión social de 3 mil 67 millones de pesos.

En ese sentido, los pagos de esta beca económica se realizan conforme la letra inicial del primer apellido, donde el último pago del bimestre septiembre-octubre del 2024 se realizó el pasado sábado 21 de septiembre para las letras W, X, Y, Z. Si no has retirado el dinero de tu cuenta del Banco Bienestar, no te preocupes, tu dinero permanece seguro y puedes sacarlo el día que lo requieras.

Con respecto al próximo pago para el bimestre noviembre-diciembre, se realizará el mes de noviembre, aún no se sabe la fecha exacta, sin embargo, los pagos de cada bimestre se realizan el primer lunes comenzando por la letra A. Mantente atento a las redes sociales por cualquier cambio, ya que el depósito se hará cuando ya esté en funciones la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

