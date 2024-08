¿Te cobran dinero? Qué pasa si nunca cancelaste tu tarjeta de nómina de tu ex trabajo

La tarjeta se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por las empresas, ya que es donde se deposita la nómina de un empleado. A estas alturas es poco común, aunque no imposible, que un trabajo realice los pagos de un salario en efectivo, sin embargo, siempre es bueno tener a la mano una tarjeta donde puedas recibir tu ingreso semanal, quincenal o mensual.

En ese sentido, ¿te has preguntado qué pasa cuando dejas de recibir la nómina en tu tarjeta? A continuación te explicaremos a detalle lo que sucede y todas las preguntas que pueden surgir al respecto como si se cancela sola o debes hacerlo tú mismo, y si se pueden generar cargos por dejar de utilizar la tarjeta para el trabajo.

¿Qué pasa si no cancelas tu tarjeta de nómina?

Si acabas de cambiar de trabajo, ya sea por renuncia o por despido, sin importar el motivo es muy importante que canceles tu tarjeta de nómina. Ya que cuando dejas de recibir tu salario, la tarjeta pasa a ser manejo de cuenta, y esto puede generar cargos por mantenimiento de la cuenta y por inactividad. Es decir que si nunca cancelaste la tarjeta de nómina de tu ex trabajo, probablemente tengas un adeudo por las comisiones que se generaron por parte del banco al que pertenece tu plástico, y continuarán acumulándose hasta que no la canceles.

¿Cómo cancelar tu tarjeta de nómina?

Si te preguntabas si la tarjeta de nómina se cancela sola tras abandonar tu trabajo anterior, la respuesta es NO. Tú mismo debes cancelar tu tarjeta, ya que tu ex empleador no tiene acceso a tu cuenta para darla de baja con el banco. Para cancelarla, debes seguir los siguientes pasos: