Regreso a Clases: ¿cuál es la mejor marca de cuadernos? Esto dice la Profeco

Debido a que la temporada del regreso a clases está a la vuelta de la esquina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizó un estudio de calidad para determinar cuáles son las mejores marcas de cuadernos disponibles en el mercado mexicano para ayudar a los padres de familia a que realicen sus compras de manera inteligente, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Fue en la edición correspondiente al mes de agosto de la Revista del Consumidor donde se difundieron los resultados del referido estudio de calidad realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el cual, se puede consultar a detalle en este link, y en dicha prueba se analizaron un total de 21 marcas de cuadernos tamaño profesional que se venden en el mercado mexicano.

La Profeco evaluó 21 marcas de cuadernos que se venden en el mercado mexicano. Foto: Pixabay

Los rubros que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tomó en cuenta para realizar este estudio de calidad fueron los siguientes: Acabados: se verificó que no presentaran defectos, como manchas o ausencias de color en sus hojas; Verificación del contenido: se revisó el número de hojas que contienen; Gramaje de las hojas: Se refiere al peso del papel empleado en ellas; Resistencia al borrado: Se verificó que el papel fuera lo suficientemente resistente a la hora de borrar y no se rasgue; Resistencia de hojas y pastas: Al intentar separarlas de su arillo cosido y por último Repelencia al agua en pastas: Esta prueba fue solo para los cuadernos no plastificados.

Estas son las mejores marcas de cuadernos para el regreso a clases, según la Profeco

Como se dijo antes, para este estudio de calidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), evaluó un total de 21 marcas de cuadernos, todos de tamaño profesional, de 90, 100 y 105 hojas, cosidos, con espiral metálico y de plástico, 8 fueron con pastas no plastificadas y 13 con pastas plastificadas.

En el rubro de los cuadernos tamaño profesional de 90 y 100 hojas, no plastificados ninguno alcanzó la evaluación de “Excelente”, sin embargo, dos modelos de la marca Scribe fueron los que fueron calificados como “Muy Buenos”:

Scribe Prescolar 6217 100 hojas (84 pesos)

Scribe Super Girl 1830 90 hojas (35 pesos)

Estos fueron los cuadernos no plastificados mejor evaluados por la Profeco. Foto: Revista del Consumidor

Por su parte, en la categoría de los cuadernos tamaño profesional de 100 y 160 hojas, plastificados, solo una marca alcanzó la evaluación de “Excelente”, mientras que 9 marcas fueron evaluadas como “Muy bueno” y los tres restantes como “Buenas”.

En esta categoría el cuaderno que alcanzó la calificación de “Excelente” fue KIP CPKPDRA-100 100 hojas, el cual, tiene un precio de 156 pesos, es importante señalar que este producto está manufacturado por una compañía de origen mexicano.

KIP CPKPDRA-100 100 hojas fue el cuaderno plastificado mejor evaluado por la Profeco. Foto: Revista del Consumidor

Para finalizar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), concluyó que no siempre los cuadernos más caros son los de más calidad, por lo que hizo un llamado a los consumidores a que realicen compras de forma razonada pues de esta manera cuidarán su economía y les sacarán el mejor provecho a los artículos adquiridos.

Es importante señalar que, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), también incluyó estudios de calidad de lápices de colores, mochilas, plumas, reglas de plástico, pegamento en barras y líquido, así como gomas y otros artículos que serán esenciales en el regreso a clases en la última edición de la Revista del Consumidor, por lo que se recomienda consultarla a detalle para que el puedas elegir de mejor manera los productos que adquieras en las compras del regreso a clases.