Ley 97 IMSS: ¿Quiénes pueden acceder al retiro programado y cómo funciona?

Si perteneces al régimen de pensión de la Ley del 97 y estás próximamente a dejar de trabajar, esta información podría ser de tu interés. Y es que en esta nota te daremos a conocer los detalles de una de las modalidades con las que te puedes pensionar bajo esta condición: el retiro programado.

Sólo que previo a profundizar en todo aquello que necesitas saber, debemos considerar que a la pensión por régimen 97 podrán acceder únicamente aquellas personas que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio del año 1997. Sumado a ello, requieren cumplir con varios requisitos, entre los que destacan los siguientes:

un mínimo de 825 semanas de cotización al 2024

en caso de pensión por cesantía, se requiere tener entre 60 y 64 años de edad

en caso de pensión por vejez, la edad mínima aumenta a los 65 años

contar con tu expediente de identificación de trabajador actualizado

Sigue leyendo:

Ley 97 del IMSS: ¿Te negaron la pensión por tus semanas cotizadas? Cómo solicitar tu AFORE

Ley 73 del IMSS: ¿Cómo jubilarte con el 100% de tu pensión?

Ley 97 IMSS: ¿Qué es el retiro programado y qué lo hace diferente a otras modalidades?

El monto también depende de los rendimientos y esperanza de vida. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Según datos oficiales, el “retiro programado” hace referencia a una pensión que se contrata a través de la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) en la que las personas interesadas se encuentran registradas. En este sentido, el monto que reciban dependerá del saldo acumulado que tengan en su cuenta así como de sus rendimientos y esperanza de vida.

No obstante, si te gustaría acceder a esta modalidad de pensión es importante que consideres aspectos importantes tales como que de decidirte por ella deberás comprar un seguro de sobrevivencia a fin de que tus beneficiarios puedan acceder a tu dinero en caso de fallecer.

Asimismo, no debes pasar por alto que si contrario a lo que ocurre con otras modalidades como la renta vitalicia, en el retiro programado no recibes una pensión de por vida. ¿Qué es lo que sucede? únicamente te dan tu pensión mientras no se terminen los recursos de tu AFORE.

Esta modalidad tiene diferencias sustanciales con otras. Créditos: CONSAR.

Ley 97 IMSS: ¿Cómo funciona el retiro programado?

Tomando en cuenta información publicada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), las personas que buscan acceder a la modalidad de retiro programado necesitan seguir una serie de pasos que te mencionamos en la lista de a continuación: