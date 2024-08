Amazon, Soriana y Liverpool: lista de tiendas de ropa con descuentos de hasta 70 por ciento

El regreso a clases está muy cerca y con él varias tiendas departamentales y comerciales ofrecen descuentos que van del 10 hasta el 70 por ciento menos de los precios en etiquetas. Esta es una excelente idea para quienes están preparando las compras de uniformes, útiles escolares, zapatos o tenis para volver a las aulas. El ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) empieza el próximo 26 de agosto, por lo que aún estás a tiempo de hacer las compras y no dejarlo a última hora.

Ya sea que prefieras comprar en tienda física o en línea hay opciones y todas tienen como característica que brindan un precio menor. Lo importante para saber identificar una oferta y aprovecharla es comparar precios antes de comprar, pues muchas veces sólo bajan un porcentaje pequeño, pero tienen facilidades de pagos a meses sin intereses.

Es importante que sepas que los precios de ofertas no deben ser superiores si lo que deseas es pagar a meses sin intereses, pues las tiendas deberían manejar el mismo porcentaje de descuente y precio. En caso de no hacerlo entonces no es una oferta a meses sin intereses, pues te están cobrando un interés.

Sigue leyendo:

Mi Beca para empezar útiles escolares: lista de tiendas que aceptan la tarjeta

Mi Beca para empezar útiles escolares: convocatoria, requisitos y fecha límite para recibir MIL pesos

Sears, Liverpool, Palacio de Hierro y otras tiendas con descuentos por regreso a clases

En algunas tiendas aceptan la tarjeta de Beca para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Algunas de las tiendas departamentales que ofrecen descuentos por regreso a clases este verano 2024 tienen ofertas con rebajas en sus precios de hasta un 70 por ciento. Hay que destacar que eso varía según la tienda y los productos que estén ofertando. A continuación te dejamos la lista para que lo consideres a la hora de hacer tus compras de regreso a clases.

Walmart tiene descuentos de hasta 50% en artículos de papelería

tiene descuentos de hasta 50% en artículos de papelería Liverpool ofrece hasta 70% menos en artículos escolares, ropa y equipos de cómputo

ofrece hasta 70% menos en artículos escolares, ropa y equipos de cómputo Palacio de Hierro ofrece hasta 20% de descuento en mochilas, calzado, accesorios, equipos de cómputo, útiles escolares

ofrece hasta 20% de descuento en mochilas, calzado, accesorios, equipos de cómputo, útiles escolares Sears tiene hasta 50% de descuento en artículos seleccionados y hasta 15 meses sin intereses

tiene hasta 50% de descuento en artículos seleccionados y hasta 15 meses sin intereses Amazon ofrece un descuento de hasta 40% en artículos de regreso a clases, ahí podrás encontrar variedad

ofrece un descuento de hasta 40% en artículos de regreso a clases, ahí podrás encontrar variedad Soriana te da hasta 70% de descuento al llevar un segundo artículo de papelería o mochilas

En la Ciudad de México es tradicional que la gente acuda al Centro Histórico para surtir las listas de útiles escolares, así como artículos de papelería o ropa pues al ser tiendas mayoristas ofrecen buenos precios, sobre todo si consideramos que algunas familias deben adquirir insumos para más de un menor en edad escolar.