Atención usuarios de Banorte, así podrás recibir una bonificación de 1,000 pesos

Los cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y débito pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los tarjetahabientes, pero la buena noticia es que no todo está perdido. Si alguna vez te encuentras con cargos que no reconoces en tu cuenta, no dudes en comunicarte con tu banco.

Ante esta preocupación, Banorte incluyó una nueva política, en la cuál podrías recibir una bonificación de hasta 1,000 pesos, por estos cargos no reconocidos, aquí te contamos todos los detalles y como hacer válida esta nueva política del banco, la cuál podría extenderse a otras instituciones financieras próximamente.

Los cargos no reconocidos pueden derivar de fraudes como el robo de identidad, generan grandes pérdidas tanto para los usuarios como para las instituciones bancarias. Sin embargo, los tarjetahabientes tienen el derecho de reclamar cuando no han autorizado un pago.

En este sentido, las modificaciones recientes a las circulares relativas a las Tarjetas de Débito y Crédito establecen que los bancos deben actuar con rapidez, si un usuario presenta una reclamación por cargos no reconocidos, las entidades bancarias están obligadas a abonar a la cuenta del cliente, a más tardar el segundo día hábil bancario, el monto de los cargos en cuestión, siempre y cuando estos correspondan a operaciones realizadas en las 48 horas previas a la reclamación.

Esta bonificación es un beneficio de Banorte

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Adicionalmente, las autoridades financieras han establecido medidas para fortalecer la seguridad de las transacciones. A partir de estas reformas, los bancos deben implementar al menos dos elementos de autenticación para realizar operaciones, como el uso de un número de identificación personal (PIN), una frase de seguridad, un chip en la tarjeta, dispositivos móviles asociados a la operación e incluso métodos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial o de iris.

¿Cómo reclamar por cargos no reconocidos y recibir 1,000 pesos?

En este contexto, Banorte ha tomado medidas adicionales para garantizar la satisfacción de sus clientes. Si un usuario reporta un cargo no reconocido, la institución ofrece una garantía de respuesta en un plazo de 48 horas hábiles a través de su aplicación Banorte Móvil. Si no se resuelve el problema en ese tiempo, Banorte se compromete a bonificar al cliente con 1,000 pesos como compensación.

La reclamación la

?????? puedes realizar a través de la aplicación y por llamada

Créditos: Archivo El Heralod de México

Los pasos para presentar una reclamación son sencillos y se pueden hacer desde la comodidad de la aplicación móvil del banco o mediante el Centro de Contacto de Banorte llamando al 81 8156 9600. Para iniciar una aclaración a través de la app, los usuarios deben seleccionar la cuenta o tarjeta en la que se presentó el cargo no reconocido.

Luego acceder a la sección de Aclaraciones, elegir el movimiento en disputa y seguir los pasos indicados, en caso de preferir hacerlo por teléfono, el Centro de Contacto de Banorte ofrece asistencia directa. Una vez presentada la reclamación, el banco tiene 48 horas para realizar el abono correspondiente en tu cuenta. Sin embargo, la investigación puede tardar hasta 45 días, si la reclamación es aprobada, el banco no podrá cobrar intereses moratorios ni reportarte al Buró de Crédito.

Sigue leyendo:

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿cuándo será el primer pago correspondiente a enero de 2025?

Telcel: Conoce los nuevos paquetes de telefonía, incluyen Prime Video

LA