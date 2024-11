Invierte en criptomonedas y multiplica tu dinero, paso a paso para principiantes

Iniciar en el mundo de las criptomonedas como inversionista puede ser un reto, pues en ocasiones consideramos que la inversión de nuestro dinero puede ponerlo en riesgo, por lo que debes saber que este la clase de activos cuentan con mejor rendimiento de la última década, es más popular que nunca por encima de métodos tradicionales de inversión como son los Cetes.

Sin embargo, con tanto que aprender del mundo de las inversiones, entrar en el espacio de las criptomonedas como principiante puede ser desalentador. Con tantos proyectos de criptomoneda, ¿cómo se puede estar seguro de que se está invirtiendo en los correctos o utilizando los servicios adecuados?

La empresa CoinFlip enumera cinco de los errores más comunes para evitar si eres un nuevo inversionista en el tema de las criptomonedas, pues si lo haces de la manera correcta verás crecer tu dinero de manera segura y con buenos rendimientos. Así que presta atención a estas recomendaciones.

¿Cómo aprender a invertir en criptomonedas?

Evita errores al momento de invertir en esta alternativa. Foto: Freepik

Toma en cuentas estas recomendaciones si lo que deseas es aprender a invertir en criptomonedas pues son errores comunes de algunas personas principiantes.

1. Optar por plataformas complejas

Invertir en cripto no tiene por qué ser difícil; sin embargo, muchos nuevos usuarios se encuentran perdidos en un mar de jerga técnica e interfaces poco intuitivas, lo que lleva a experiencias frustrantes y riesgos potenciales de seguridad. La clave para un viaje exitoso a las criptomonedas reside en elegir opciones seguras y fáciles de usar.

Es necesario disponer de accesos físicos a las criptomonedas. Los cajeros automáticos de Bitcoin hacen que las criptomonedas sean más accesibles al ofrecer una forma fácil y directa de comprar y vender activos digitales, garantizando un proceso de transacción seguro y sin problemas. Con los cajeros automáticos de Bitcoin es posible disfrutar de lo mejor de ambos mundos: la innovación de la criptomoneda y la comodidad de un servicio accesible y de confianza.

2. No investigar las monedas y fichas específicas antes de invertir

En la misma línea, no investigar las monedas específicas que se están comprando es un gran error. Cualquiera puede hacer o respaldar una criptomoneda, pero eso no se traduce necesariamente en una inversión que valga la pena. Antes de comprar cualquier moneda, se recomienda hacer una investigación propia (DYOR, por sus siglas en inglés) sobre el proyecto. Existen artículos relevantes de fuentes como CoinDesk o CoinTelegraph, o videos de expertos en criptodivisas, que ayudarán a las personas a decidir si la criptodivisa que están pensando en comprar es adecuada para sus objetivos.

Existen más de 20,000 criptodivisas en el mercado, la mayoría de las cuales nunca llegarán a ser sustanciales o útiles. Si no estás seguro de por dónde empezar, CoinFlip ha reducido la larga lista de criptoproyectos para ofrecer algunas de las opciones más populares y fiables como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDC y XRP en los cajeros locales de la compañía.

3. No almacenar la inversión de forma segura

Uno de los aspectos más importantes de invertir en criptomonedas es asegurarse de que las monedas que se adquieren están a salvo. Esto incluye utilizar un monedero de confianza, es decir, no almacenar monedas y tokens en un exchange. Los monederos alojados en bolsas, o monederos custodiados, no se recomiendan porque corren el riesgo de ser pirateados o comprometidos. Con los monederos custodiados, tampoco se tiene acceso a las claves privadas. El tercero que las aloja sí lo tiene, por lo que técnicamente ellos son los propietarios de las criptomonedas, no el titular de la cuenta.

Ante esto, se recomienda mantener las criptomonedas en un monedero no custodiado y no alojado por terceros, donde es posible tener un control total sobre las monedas y tokens. Lo ideal es mantener siempre las claves de acceso y frases semilla escritas en un papel guardado en un lugar seguro, y nunca compartir esa información con nadie, así como utilizar la autenticación en dos pasos siempre que sea posible para mayor seguridad.

La criptomoneda tiene el beneficio de la libertad financiera frente a los bancos, pero este nivel de libertad viene acompañado de una gran responsabilidad para mantener seguras las inversiones. Para obtener más información, visita la guía para principiantes sobre carteras de criptomonedas, que cubre todo lo que necesitas saber para almacenar criptomonedas de forma segura.

4. Venta por pánico

A veces, los recién llegados a las criptodivisas se ponen nerviosos por la volatilidad y venden sus inversiones a la primera caída del mercado para recortar pérdidas. Uno de los ejemplos más famosos de esto es cuando el fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, compró Bitcoin en agosto de 2020 cuando Bitcoin rondaba los 11,000 dólares y lo vendió en pánico dos semanas después durante un desplome de precios. Ahora ese bitcoin vale más de 90,000 dólares.

Todos los mercados financieros funcionan en ciclos, en los que los precios suben y bajan de forma rutinaria. La criptomoneda es un mercado financiero relativamente volátil, por lo que es propenso a las fluctuaciones de precios. Un dicho común en la criptoesfera es HODL (Hold On for Dear Life), que se utiliza para animar a los inversionistas a esperar al siguiente ciclo de mercado, cuando se espera que los precios vuelvan a subir.

5. No dar prioridad a la educación

Es un momento emocionante para Bitcoin, con el activo digital alcanzando recientemente nuevos máximos históricos. Desafortunadamente, durante estos momentos de auge, la afluencia de nuevos inversionistas puede ser presa de tácticas engañosas como falsas oportunidades de inversión y esquemas de phishing dirigidos por malos actores que intentan capitalizar el impulso del mercado. Es crucial que todos seamos diligentes y demos prioridad a la educación para poder identificar el fraude y salvaguardar nuestro bienestar financiero. Todo el mundo merece la oportunidad de participar en la economía digital de forma segura, y por eso CoinFlip ha lanzado su campaña «Safe in 6», una prueba de presión de seis preguntas para ayudarte a detectar el fraude antes de que se produzca.

Sigue leyendo:

Cetes México: así puedes invertir los 2,500 pesos del programa Mujeres con Bienestar y hacer crecer tu dinero