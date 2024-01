La Coparmex apela por reforzar a los organismos autónomos y no desaparecerlos

Una de las principales necesidades que tiene el país es la división de poderes, la cual es garantizada en parte gracias a los organismos autónomos que operan en la nación, así lo dio a conocer José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en entrevista con Mario Maldonado a través de la señal de radio de Heraldo Media Group 98.5 FM.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer a estas instituciones, apuntó el representante empresarial, va en contra de los beneficios de los ciudadanos. De acuerdo con lo anunciado por el mandatario, el próximo 5 de febrero serán enviadas al Congreso varias iniciativas dentro de las que se destaca esta propuesta para anular a algunas de estas asociaciones.

Los empresarios piden que haya contrapesos para el poder. FOTO: Cuartoscuro.

Coparmex: los organismos autónomos son necesarios para crear contrapesos

Como ejemplo de los beneficios que tienen estos entes, recordó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se encarga de responder a las solicitudes que hace la población en torno al acceso de datos y a la protección de la información personal. A esto sumó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) logró evitar los cobros excesivos a los usuarios y además hay entidades como la Cofece que se han encargado de establecer una buena competencia entre los actores de diversos sectores.

"Cada uno de estos órganos constitucionales autónomos tiene un beneficio para el ciudadano, para el consumidor".

José Medina Mora urge a reforzar los organismos autónomos

Comentó que no es momento de desaparecer a estas instituciones, sino que ha llegado el momento de reforzarlas, debido a que han sido limitadas por medio de cuestiones como el presupuesto. Destacó que la actuación autónoma en estos espacios sirve para garantizar los derechos de la gente. En contraposición, dijo, se cuentan con casos como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual se ha dedicado a cumplir órdenes por parte del Ejecutivo federal.

"Por esto tenemos contrapesos que requiere la democracia".

Indicó que este tipo de cuestionamientos surgen durante los tempos electorales, aunque indicó que el Congreso y la oposición deben analizar lo propuesto para determinar si son cambios que beneficien al país y además sirvan para crear contrapesos.

Organismos como el INAI no han podido llevar a cabo sus funciones de manera adecuada. FOTO: Cuartoscuro.

AMLO: la Coparmex está en su derecho de opinar

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) está en su derecho de opinar sobre la eliminación de los órganos autónomos que propone mi gobierno, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que la Coparmex siempre ha actuado como un sector político del Partido Acción Nacional y que por eso respalda las posturas de ese instituto político.

“Lo de la Coparmex están en su derecho, ellos siempre han tenido una postura muy a favor del PAN, ni parecen ni han sido en sentido estricto defensores de empresarios, son como una especie de sector político del PAN, acuérdense que el finado Abascal, fue secretario de Gobernación del PAN con Fox, pero antes había estado de presidente de la Coparmex cuando hicieron el fraude en 2006, el que estaba de presidente de la Coparmex en el fraude cuando impusieron a Calderón lo celebró, ahora hace poco el señor de Hoyos también de la Coparmex fue acusarme con el Rey de España”, indicó.

El presidente de México dijo que la Coparmex da su opinión para defender privilegios. FOTO: Presidencia.

AMLO asegura que se beneficiaron de los gobiernos neoliberales

López Obrador aseguró que conoce la postura de la Coparmex porque es la misma de aquellos que se beneficiaron de los gobiernos neoliberales.

“No me extraña que un dirigente de Coparmex, fue presidente, pero está en su derecho de hacerlo. Nosotros lo que sostenemos a diferencia de ellos es que todos estos organismos los crearon para proteger negocios lucrativos, buenos negocios para particulares, malos negocios para el pueblo de México, entonces es lo mismo que hablábamos de los ministros que se les paga con dinero del pueblo no le sirven al pueblo, si no están al servicio de los potentados. Es lo mismo, todos estos organismos los crearon para proteger intereses particulares, para destruir a la Comisión Federal de Electricidad, para destruir a Pemex, a todas las empresas públicas para simular que se combatía la corrupción, como el Instituto de la Transparencia, simular la comunicación que ya no había agentes preponderantes, puras pantallas y costosísimos”, precisó.