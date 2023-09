Raquel Buenrostro: la resolución final sobre el panel de controversia sobre el maíz entre México y EU se daría en marzo

Raquel Buenrostro, secretaría de Economía aseguró que para marzo próximo habrá una resolución final de la controversia sobre el maíz, de acuerdo a los mecanismos preestablecidos en el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (TMEC).

En el marco de tercer Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre autoridades de México y Estados Unidos, en Washington, informó Buenrostro.

“Para resolver una controversia ya hay mecanismos preestablecidos, plazos determinados, que inician con la conformación del panel, en el que ya estamos y es el que va a resolver… y para mediados de marzo, considerando los tiempos legales, podremos estar teniendo una la resolución final”.

Convertir a Norteamérica en la región más potente de semiconductores objetivo de la 3era reunión DEAN

Una prioridad entre México y EU es resolver el tema del maíz

En conferencia de prensa, la funcionaria mexicana aseveró que en este momento “solo están trabajando los panelistas y los abogados hasta obtener el resultado final”.

Al respecto, Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) coincidió con la secretaria Buenrostro sobre el hecho de que en los próximos meses “habrá una resolución sobre el tema del maíz” y aseveró “nos hemos reunido y no hablamos del maíz, no porque no sea importante, sino porque es algo que se le ha entregado a los abogados, de acuerdo a los procesos del TMEC y creo que la respuesta vendrá en varios meses”.

La controversia se da, como resultado del decreto emitido en febrero pasado por el gobierno mexicano que prohíbe el ingreso del maíz genéticamente modificado para consumo humano.

México se opone a la comercialización del maíz transgénico. FOTO: Archivo.

Estados Unidos se niega a aceptar la prohibición

Así, ante esta decisión de México, Estados Unidos inició un proceso de controversia, porque asegura que la prohibición no tiene bases científicas y en cambio sí limita el acceso al mercado como se establece en el TMEC.

En la rueda de prensa, a donde también acudió John Blinken, secretario de Estado y Gina Raimondo, secretaria de Comercio, ambos de Estados Unidos, se habló de otras controversias en el marco del TMEC, sobre todo, en materia energética, así como de temas de migración, seguridad, combate al narcotráfico y tráfico de armas.

En este sentido, Alicia Bárcenas, secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México, informó que a partir de la próxima semana habrá un nuevo diálogo sobre seguridad, migración, drogas sintéticas, armas que se llevará a cabo en México.