Banxico mantiene su Tasa de Referencia en 11.25%: ¿qué significa y en qué manera afecta mi economía familiar?

Este jueves 10 de agosto la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) informó que por unanimidad decidió dejar sin cambios su tasa de interés interbancaria en 11.25%. y adelantó que se prevé que mantenga ese nivel por un tiempo prolongado. "El panoráma inflacionario será complicado e incierto, con riesgos a la alza", señaló la dependencia.

Dicho acontecimiento responde a ciertos factores como lograr la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3%. Banxico aseguró que trabajara con todos sus recursos para lograr una estabilidad por un periodo alargado, además de que tras una evaluación detectó una inflación general y subyacente con descenso en julio, sin embargo, se mantiene en nieveles 4.79% y 6.64 % respectivamente.

A qué responde este fenómeno

Banxico destacó que los pronósticos de la inflación general permanecieron sin cambio y se ajustaron marginalmente al alza en el corto plazo. Se sigue anticipando que la inflación converja a la meta en el cuarto trimestre de 2024. También la dependencia decidió lanzar sus expectativas.

El diagnóstico para el cuarto trimestre pasó de 5.0 % a 5.1%; mientras que para el segundo cuarto de 2024 se estima que promedie un crecimiento del 3.6%. Se resaltó que la actividad económica ha mostrado resilencia y un crecimiento mayor al previsto con un mercado laboral fuerte.

Se considera que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico se mantiene sesgado al alza. La Junta de Gobierno evaluó la magnitud y diversidad de los choques inflacionarios y de sus determinantes, así como la evolución de las expectativas de mediano y largo plazos y el proceso de formación de precios.

Banxico se compromete con la economía de los mexicanos

Consideró que el proceso de desinflación continuó avanzando ante la mitigación de diversas presiones. Sin embargo, juzgó que siguen incidiendo sobre la inflación, de modo que esta permanece alta. Además, opinó que el panorama inflacionario continúa siendo muy complejo.

La Junta de Gobierno vigilará estrechamente las presiones inflacionarias, así como todos los factores que inciden en la trayectoria prevista para la inflación y en sus expectativas. El banco central reafirma su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable.

Cabe señalar que la tasa de referencia es el precio al que se crea o retira la base monetaria, es decir la tasa de interés a la que presta el banco central y, en México, es equivalente a la tasa de fondeo bancario a plazo de un día. Si actualmente tienes una deuda y tu crédito es a tasa variable, el anuncio de Banxico te afecta ya que incrementarán tus mensualidades. Por el contrario, si es a tasa fija, tus pagos no tendrán ningún impacto y no afectará a tu crédito, siempre y cuando no te atrases en ninguno de tus pagos.

