“Business Masters Live”: Las 6 palancas de Oso Trava para escalar los negocios

Las empresas nacen con vocación de crecimiento, dispuestas a desarrollarse en magnitud y lograr el éxito, sin morir en el intento. Pero escalar no es sencillo. En un mundo que se mueve cada vez más rápido, los líderes deben estar preparados para evolucionar a la par del mercado. De lo contrario, las estadísticas se cumplen.

Y es que, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), 34% de las compañías fracasan por falta de conocimiento del mercado, 29% por mala administración, mientras que 35% cierra las cortinas debido a la falta de liquidez.

“Muchos empresarios y emprendedores hoy tienen intención de crecer y escalar, pero se encuentran estancados, ya sea por la falta de recursos, información o las herramientas correctas (...) El problema es que hay mucha información afuera, cantidad de productos, talleres y cursos que acaban siendo abrumadores, principalmente, porque no están dirigidos a la audiencia correcta o por no plantear herramientas 100% aplicables de inmediato”, explicó Oso Trava, emprendedor serial y CEO de 4 compañías.

Para el también creador de Cracks Education, proyecto en el que más de 3,000 alumnos han accedido a programas para adquirir habilidades y conocimientos de negocio y optimización personal, lo que falta en el mercado es una metodología concreta -y sobre todo aplicable de inmediato- que ayude a las compañías a hacer los cambios necesarios para escalar exitosamente.

En este sentido, Oso Trava lideró “Business Hackers”, un panel en el que empresarios de la talla de María Ariza, CEO de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA); Ale Ríos, CEO de Grupo Ambrosía Centro Culinario y BOK Ludoteca; y Manolo Atala, cofundador y CEO de Fairplay; dieron a conocer 6 palancas indispensables para crecer y escalar un negocio.

La experiencia y aprendizajes de los especialistas fueron compartidos en una conferencia que se llevó a cabo el pasado 10 de julio, en formato híbrido, y a la que asistieron más de 2,000 personas.

“El panel estuvo dirigido a empresarios, fundadores, emprendedores, directores y dueños de empresas, porque son quienes toman las decisiones en sus propias compañías, y partiendo de un buen liderazgo es como se permea a toda la organización para cumplir las metas de crecimiento”, refirió Oso Trava.

Además, el líder de la comunidad hispana más potente de empresarios, Cracks Mastermind, agregó que “de la mano de ponentes tan experimentados, que conocen cómo se mueve el mercado, buscamos que haya cada vez más negocios escalando y rompiendo barreras”.

Durante la conferencia se realizó la presentación oficial del nuevo programa de Oso Trava titulado “Business Masters Live”, que se desarrollará en octubre durante tres días completamente inmersivos. En éste, los participantes tendrán acceso a una metodología que abarca las diferentes áreas de un negocio, y ofrece las herramientas aplicables y accionables que se requieren para escalar de forma exitosa.

Desde Cracks Education, se imparten estos programas porque actualmente una maestría de 1 o 2 años no es suficiente para dar el siguiente paso, o al menos no para todas las personas ni compañías. Así que contar con una metodología concreta no sólo brinda las condiciones necesarias para que las empresas continúen activas, sino que define la capacidad de un negocio para multiplicar sus ingresos de forma exponencial.

dhfm