El INAI cumple 67 días sin generar pleno, hay un rezago de miles de solicitudes de información

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, finalmente pudo sesionar tras dos meses de estar inactivo, pese a que faltan algunos integrantes. Ante esto, Adrián Alcalá, comisionado del INAI comentó que se cumplió un día más sin pleno en el órgano de transparencia.

"Desde el 1º de abril no podemos llevar a cabo estas sesiones, por la falta de un comisionado para llevar a cabo la sesión", djio

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalope Juárez, el comisionado recordó que el pasado lunes sesionaron en razón de que dos jueces de distrito le ordenaron al INAI llevar a cabo esta reunión para dejar sin efectos dos resoluciones que anteriormente habían dictaminado. Además, los juristas consideraron que estas resoluciones adolecían de alguna situación, por lo que se dictó otra resolución que cumpliera el juicio de amparo.

Tras 67 días sin tener pleno, destacó que se han acumulado varios medios de impugnación o derechos que no encuentran respuesta. Además, comentó que son más de tres mil 167 derechos de personas que no pueden encontrar una respuesta y se desconoce su identidad, pero que han solicitado información pública, o la protección a sus datos personales, quienes acudieron a una instancia y no fueron atendidos porque está parado el órgano.

Cuándo regresarán a sesionar

A través de la señal de El Heraldo Media Group, Alcalá recordó que son dos juicios de amparo promovidos por el integrante del Consejo Consultivo del INAI, Francisco Ciscomani, el cual, se le ordenó a la Comisión Permanente y la Junta de Coordinación Política a que hiciera la designación de las personas que ocuparán el cargo de comisionados. Agregó que la semana pasada se llegó a un acuerdo con la Jucopo y envió dos ternas de seis personas en el que se iban a someter a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores.

En este sentido, la Comisión permanente determinó no al lugar a resolver como un asunto de resolución para efecto de que pudieran sesionar. Posteriormente, dijo, esta se turna a la primera comisión, la cual, deberá determinar en qué tiempo se convoca a este periodo extraordinario a efecto de dar cumplimiento de esas resoluciones de la jueza de distrito.

Controversia constitucional del INAI

Por otra parte, Alcalá comentó que el órgano de transparencia tiene en curso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un recurso que se denomina controversia constitucional, que es donde se hace valer una violación por parte de poder público a otro, como lo hizo el Senado al INAI como órgano autónomo.

Para efecto de que la Corte determine y en su caso le ordene al Senado, dijo, el modelo constitucional del instituto establece que deben ser siete comisionados. Sin embargo, también se requiere de una suspensión para que se puedan sesionar con cuatro.

Por ello, el comisionado solicitó una reclamación, en el que el ministro Javier Laynez Potisek, quien tiene la resolución de impugnación para revisar el caso y así que pudiera determinar que se puede llevar a cabo con cuatro comisionados se puede llevar a cabo la resolución de derechos.

