Precio del dólar hoy 9 de mayo: así amanece el tipo de cambio para el peso mexicano

Hoy lunes 9 de mayo, el dólar estadounidense tiene un valor de 17.80 pesos por unidad. Además, promedia un costo de 17.95 pesos a la compra y de 18.52 pesos a la venta. La moneda estadounidense puede encontrarse en los siguientes precios, dependiendo de la casa bancaria de cada caso:

1.- BBVA Compra $17.13 Venta $18.05

2.- Banco Azteca Compra $16.90 Venta $17.99

3.- CitiBanamex Compra $17.23 Venta $18.28

4.- Banorte Compra $16.70 Venta $18.10

5.- Inbursa Compra $17.60 Venta $19.00

6.- Scotiabank Compra $16.00 Venta $19.50

7.- Afirme Compra $16.90 Venta $18.30

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el día previo el dólar estadounidense cotizó en 17.81 pesos por unidad, por lo que al cierre de la jornada tuvo una ganancia de un centavo.

El dólar se cotiza en 17.80 pesos por unidad

Nueva racha positiva frente al Euro

Luego de un tener algunos días complicados, el peso ha encontrado una nueva racha positiva, en relación con el Euro. Se mantiene por abajo de los 20 pesos por unidad y ahora está 37 centavo abajo del valor que tenía el miércoles pasado. Tras la última jornada, la divisa de nuestro país tuvo una ganancia de cuatro centavos frente a la moneda comunitaria, cerrando el día en 19.52 pesos por euro. Así se vende en algunas entidades bancarias:

1.- BBVA Compra $17.86 Venta $20.19

2.- Banco Azteca Compra $18.80 Venta $20.49

3.- CitiBanamex Compra $19.31 Venta $19.87

4.- Banorte Compra $19.05 Venta $19.95

5.- Scotiabank Compra $18.30 Venta $21.30

AMLO destaca la baja en la inflación

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que está bajando la inflación, además de que el peso “está fortachón”. En la conferencia de prensa matutina, dijo que esas noticias no les gustan a los conservadores. Sin pregunta de por medio señaló que “también dando una buena noticia, está bajando la inflación, y el peso está fortachón, pero que no se enojen tanto los conservadores, están desesperados. Y también, aprovechando, ya después me harán preguntas, así están, los datos de hoy, a las seis de la mañana”.

En la pantalla del salón Tesorería de Palacio Nacional, se proyectó una gráfica del reporte de este mañana del Inegi sobre inflación. “De 6.25 por ciento”, dijo el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas. El presidente López Obrador indicó que “no deberíamos sacar estos datos antes del desayuno, les va a hacer mal (a los conservadores), 17.80 peso por dólar. Como seis años tenía que no estaba así”.

Esta mañana el INEGI informó que “en abril 2023, la #inflación general anual fue de 6.25%. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo una reducción mensual de 0.02 por ciento. Por componente, la inflación fue: 7.67 por ciento, Subyacente 2.12 por ciento, No subyacente”.

AMLO presumió la baja en la inflación en México

