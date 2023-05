Emy del Razo, la mujer al frente de la dirección general de desarrollo inmobiliario de Grupo Cinemex

Desde pequeña Emy del Razo supo que quería ser arquitecta, sueño que cumplió años después al egresar de la licenciatura de Arquitectura del TEC de Monterrey y al tomar el puesto de directora general de desarrollo inmobiliario en Grupo Cinemex, en el que se desarrolla actualmente.

A la par de cumplir su sueño, del Razo se enfrentó a la brecha de género que existe en este sector. “Terminé Arquitectura en el TEC de Monterrey y a partir de ahí fue una etapa muy desafiante en mi vida”, declaró la arquitecta, ya que, en ese momento las mujeres sólo podían desarrollarse en el ámbito del interiorismo, en el que Emy se involucró al inicio de su carrera.

“Después Cinemex me buscó (hace 15 años) y así empecé mi vida de arquitecta, cien por ciento enfocada al proyecto y a la construcción”, pues cuando Emy llegó a la empresa no existía un área que se ocupara de la edificación de los cines. “Yo llegué prácticamente a fundar el área de proyectos”, pues en ese momento Grupo Cinemex trabajaba de la mano de un despacho en Canadá: “Yo les decía ‘Creo que podemos diseñar grandes cines y complejos con conceptos innovadores en México’”, fue así como desde el grupo comenzaron la construcción de sus propios espacios, hasta llegar a inaugurar 18 complejos por año.

Respecto a los retos a los que Emy se ha enfrentado, por una parte, se encuentra el que “el ambiente de la construcción, hablando de la gente que ejecuta el trabajo, son cien por ciento hombres. Como mujer a veces no te hacen caso o tratan de minimizarte un poco”.

Otro reto importante al que se enfrentó fue cuando se casó: “Mucha gente me dijo ‘Te vas a casar, ya te vas a dedicar a tu familia’”, comentarios con los que topaban su crecimiento no sólo del lado social, sino también en el ámbito laboral, como cuando le negaron la gerencia de proyectos por estar embarazada: “Mucho tiempo me preparé para la gerencia de proyectos. Un día, cuando les dije que estaba embarazada, me dijeron ‘La gerencia de proyectos ya no te la podemos dar’”.

Tras ese episodio, Emy hizo una pausa en su carrera y se convirtió en madre. Tiempo después, los directivos del grupo cambiaron y se integró nuevamente. “Desde el momento en el que nació (mi hijo) dije ‘Mi hijo va a estar orgulloso toda la vida de su mamá y eso le voy a dejar’. Y a partir de ahí vino mucho trabajo, mucho esfuerzo, yo tenía que viajar, salir a obras, proyectar, regresar y demás, y de entrada ser mamá y me encantaba llevar los dobles papeles”; papeles que pudo empatar con la ayuda de “una red de apoyo muy fuerte”.

“Yo no lo podría hacer si no tuviera el respaldo de mi esposo, de mis papás que en todo momento me ayudan a llevar de mejor forma este doble papel”, puntualizó Emy, quien en noviembre compartirá su historia de vida a través de “Mujeres inspirando mujeres”, un proyecto que Grupo Cinemex hizo de la mano de Opinión 51 con que buscan inspirar a mujeres a través de historias como la de Eufrosina Cruz, Marcelina Bautista, Carmen Sánchez, entre otras.

Tiene una licenciatura en Arquitectura por el TEC de Monterrey.

El primer cine que Emy edificó fue el de Zona Esmeralda.

En noviembre Emy compartirá su historia de vida en el ciclo de conferencias “Mujeres inspirando mujeres”, proyecto que CINEMEX realizó en conjunto con Opinión 51.

Para registrarte a las conferencias de “Mujeres inspirando mujeres”, entra a www.cinemexmas51.com

“Creo que cada vez tenemos que ser más abiertos, tenemos que abrir estas posibilidades a que mujeres ocupen espacios o puestos muy importantes”. Emy del Razo. Directora general de desarrollo inmobiliario en Grupo Cinemex

