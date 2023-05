El sector de la Construcción en México registra desde hace más de una década un decrecimiento de 36 por ciento en la producción, hecho que se agudizó por la crisis de COVID-19 y que ha provocado que no se cumpla con las necesidades de la infraestructura básica que requiere el país.

Francisco Javier Solares Aler, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) comentó a El Heraldo de México que “la crisis del sector viene desde 2008 hasta 2021”.

La cifra es preocupante porque “no estamos respondiendo a las necesidades del país en infraestructura; no solo la básica de carreteras o puertos, también falta infraestructura social, hospitales, escuelas, obra hídrica y vivienda, no estamos respondiendo a todo ello”, dijo el constructor.

“En los últimos tres años se invirtió 2.3 por ciento en promedio del Producto Interno Bruto (PIB) cuando lo que se debería invertir es 5 por ciento, cuando menos”, señaló.

(Créditos: El Heraldo de México)

Solares agregó que “el presupuesto público aprobado no se ejerce en su totalidad, según nos muestran nuestros analistas no llegamos ni a 15 por ciento ejercido este año, serán casi 700 mil millones de pesos otorgados a infraestructura, por eso esperamos que no vuelva a ocurrir el subejercicio”.

Además, reconoció que en su mayoría el dinero en proyectos de obras es mayormente privado en 80 contra 20 por ciento de la inversión pública, que prácticamente se ha caído.

“Hay un riesgo de perder la oportunidad de la relocalización de empresas que llegan a México, porque no sólo se trata de que llegue la compañía, como el caso de Tesla en Monterrey, sino que está tenga a su vez todos los servicios básicos: agua, calles, alumbrados, es decir, la infraestructura primaria para operar”, puntualizó el representante del sector.

