Secretaría de Hacienda: Tesla no pidió ningún estímulo fiscal para instalar Gigafactory en México

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que la automotriz Tesla no pidió a México más apoyos fiscales de los existentes, en entrevista, en el marco de la ceremonia de clausura de la 31 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, reveló que la empresa propiedad del norteamericano Elon Musk, no pidió ningún trato preferencial para ubicarse en Nuevo León.

“Tesla vino y nos dijo categóricamente que no necesita ningún estímulo fiscal, más allá de los que ya se tiene en México”, declaró Rogelio Ramírez de la O.

Ramírez aseguró que los incentivos fiscales de México “son muy buenos, para una actividad exportadora tener tasa cero de exportación, es recibir toda la devolución del 16 por ciento de IVA por la parte del costo que tiene origen interno”. Además, dijo que “el hecho de que México tiene firmados tratados de libre comercio con más de 50 países, para Tesla fue suficiente para no estarnos hablando de incentivos”.

El miércoles dieron a conocer el diseño que tendrá la planta ensambladora Foto: Twitter @co_tesla

Sobre la planta de baterías de litio, el secretario aclaró que no se llegó a un acuerdo, primero, porque no estaba en sus planes originales y que sólo lo consideraron a sugerencia del gobierno mexicano para traer a México una planta de ese tipo.

Sin embargo, indicó que cuando los directivos de Tesla llegaron a Hacienda “fuimos muy rigurosos porque lo que nos solicitaban no eran incentivos sino igualar los incentivos que les ofrece la Ley de Reducción de Inflación en Estados Unidos, que da incentivos para todo el sector de Cambio Climático, movilidad, electromovilidad y conexión”.

Por ello, Ramírez de la O dijo que “nosotros no podemos igualar esa ley porque no la tenemos y por ello no les hicimos perder el tiempo pensando que podríamos igualar esa ley estadounidense, fuimos muy claros y vamos a seguirlo siendo claros”.

Panorama de la economía para 2023

Sobre las perspectivas de crecimiento económico para 2023, el secretario Rogelio Ramírez indicó que “son positivas”, pero que ellos no hacen pronósticos “son indicadores” por lo que ellos mantienen su expectativa de crecimiento de la economía en el rango más alto de 3 por ciento, hasta abril, cuando se presentan los Criterios Generales de Política económica.

Detalló que Hacienda toma los indicadores “para 2023 estamos utilizando la parte alta del rango, porque estamos viendo que, la actividad económica sigue muy fuerte en Estados Unidos y no se cumple el escenario de recesión que se había planteado ocurriría en el primer trimestre de este año y no se ven señales”.

Por esta razón dijo “Hacienda se ubica por arriba del rango, no al tope del rango (3 por ciento) pero si encima de la mitad hacia tres por ciento (2.6 por ciento) pero no en tres por ciento, no estamos pronosticando tres por ciento, el tres por ciento se utiliza como meta de planeación”.

