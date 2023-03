Precio del dólar hoy 17 de marzo: así amanece el tipo de cambio para el peso mexicano

El precio promedio del dólar en México este 17 de marzo es de $18.8013. A la compra en $18.3749 y a la venta en $19.2277. Así está el valor del billete verde en algunos bancos que operan en el país:

BBVA Bancomer Compra $18.08 Venta $19.98

Banco Azteca Compra $17.65 Venta $18.99

CitiBanamex Compra $18.17 Venta $19.19

Banorte Compra $17.60 Venta $19.00

Scotiabank Compra $17.00 Venta $20.00

Afirme Compra $17.80 Venta $19.30

Esta viernes, el peso mexicano inició con una depreciación de 0.25 por ciento ante la divisa estadounidense.al cotizar $18.7704 por unidad, según datos de Bloomberg. Además, en una canasta de 23 monedas emergentes, la de México se ubicó como la segunda con más pérdidas frente al dólar estadounidense.

Cabe destacar que el día previo, la moneda mexicana cerró la sesión con la mayor apreciación de 1.33 por ciento (25.2 centavos), al cotizar $18.72 por billete verde.Tuvo un mínimo de $18.6979 y un máximo de $19.1792 por unidad debido a que hay menores temores en el sistema financiero de EU, indicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, en un reporte.



También influyó que haya menor aversión al riesgo en el mercado financiero global, ya que los bancos estadounidenses más grandes acordaron hacer depósitos por un total de 30 mil millones de dólares en First Republic Bank, para evitar el quiebre de otro banco o una crisis financiera. Siller detalló que Bank of America, Citigroup, JPMorgan y Wells Fargo contribuirán con 5 mil millones de dólares cada uno, por otro lado, Goldman Sachs y Morgan Stanley con 2.5 mil millones de dólares, en tanto que BNY Mellon, PNC, Truist, U.S. Bancorp y State Street realizarán depósitos por mil millones cada uno.



Sin embargo, los riesgos para el sistema bancario de Estados Unidos continúan, ya que la crisis de confianza surgida de las pérdidas no realizadas en portafolios de renta fija en bancos con un gran porcentaje de depósitos no asegurados se mantiene, provocando retiros masivos en bancos, lo que aumenta el riesgo de insolvencia, apuntó la especialista.

El jueves 16 de marzo, la moneda mexicana cerró la sesión con la mayor apreciación de 1.33 por ciento. Foto: Especial

El euro en México

Este viernes 17 de marzo, el euro tiene un valor promedio de $20.0677, de acuerdo con datos del Banco de México. En algunas entidades bancarias es posible encontrarlo en los siguientes precios:

BBVA Compra $18.14 Venta $20.45

Banco Azteca Compra $19.05 Venta $20.49

CitiBanamex Compra $19.9851 Venta $19.9916

Banorte Compra $19.40 Venta $20.30

