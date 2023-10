La democracia no tiene sentido si la gente no sabe de economía: Ha-Joon Chang

Desde saber cuántas hamburguesas puedes comprarte con cierto dinero, hasta los movimientos de las acciones en los mercados bursátiles más importantes del mundo, en todo existe una visión económica.

Aún más, para el profesor Ha-Joon Chang, uno de los más famosos divulgadores de la economía entre las masas, la economía explica al poder político, las elecciones e incluso por qué se prefiere una forma de gobierno sobre otra.

La economía forma parte de los eventos más cotidianos. Foto: Pexels

“En la economía capitalista, la democracia no tiene sentido si la gente no sabe de economía, porque vivimos en una sociedad donde no solo las cosas financieras, como la inflación o la tasa de empleo, sino todas las cosas están justificadas en términos de su valor económico”, señaló en entrevista exclusiva.

Para el experto, algunas decisiones que podrían no parecer en primera instancia ligadas a la economía, como la preservación del patrimonio cultural, los museos o la enseñanza de idiomas antiguos, están determinados por la economía.

Expertos en oscurecer las cosas

Chang destaca que, aunque la economía se basa en el sentido común, algunos de sus principales voceros parecen ser expertos en hacerla ver más complicada de lo que es, con el objetivo de eludir responsabilidades.

“Los economistas son muy buenos haciendo parecer las cosas más difíciles de lo que son, empleando muchos términos técnicos y datos, pero yo creo que entre el 90 o 95 por ciento de la economía es sentido común.

“Es perfectamente posible incluso para la gente que cursó solo hasta la secundaria tener un entendimiento decente de los temas económicos, pero los expertos son snobs. Solo debes callarte y hacer lo que te decimos. Pienso que eso es muy poco democrático y quiero cambiar eso”, expresa.

Los conceptos económicos suelen estar sustentados en el sentido común. Foto: Pexels

A través de sus 15 libros, Chang se esmera por llevar ese mensaje a las masas, mediante ejemplos sencillos y cotidianos, los cuales ayudan a las personas a entender de mejor manera cómo funcionan las variantes de este campo del conocimiento.

“Necesitas a los traductores como yo, porque no digo que los expertos no usen la jerga técnica entre ellos, sino que el problema es que los términos deben ser traducidos adecuadamente para la gente común.

“De lo contrario, se convierten en una herramienta para oscurecer las cosas a quienes no son expertos y los hace inmunes a las críticas, lo cual no es justo”, señala el experto, quien imparte cátedra en la Universidad de Cambridge.

Reparar el mundo desde la economía

Pero no solo las cosas más simples se pueden explicar desde la perspectiva económica. También fenómenos globales, como la migración o el calentamiento global, se pueden entender desde el estudio de la economía capitalista que practica la gran mayoría de países en el mundo.

“Realmente necesitamos reparar este sistema económico. Vamos a estar en problemas porque hay una crisis climática, hay un riesgo de que aumenten los conflictos debido a la desigualdad, que provoca tensiones internacionales.

Para el experto, no existen fórmulas económicas únicas. Foto: Pexels

“Necesitamos cambiarlo, pero desde mi punto de vista no existe un modelo único. En el pasado hubo muchos problemas cuando la gente creyó que un solo modelo, como la planeación central soviética o el viejo liberalismo era suficiente”, analiza Chang.

El experto señala que lo mejor es pensar en soluciones individuales para cada estado, de manera tal que respondan a sus necesidades específicas, las cuales están determinadas por aspectos que van desde la cultura local hasta las cosas que se producen en ellos.