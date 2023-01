Walmart presenta amparo contra la prohibición de exhibir cigarros

Walmart de México promovió la primera demanda de amparo contra la prohibición de exhibir cigarros en lugares de venta de estos productos, en la demanda se reclama el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco.

La Jueza Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Celia Quintero, estableció un plazo de cinco días para que Walmart explique algunas inconsistencias de su demanda.

Walmart de México promovió la primera demanda de amparo contra la prohibición de exhibir cigarros Foto: Cuartoscuro

Advierten que de incumplir la petición, no se considerará la demanda

Además, la impartidora de justicia advierte que de incumplir la petición, no se considerará la demanda presentada. “Analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído subsane las inconsistencias advertidas, ya que de no cumplir con lo solicitado, dentro del plazo señalado, se le tendrá por no presentada la demanda de amparo”, indicó.

Esta reforma entró en vigor el domingo pasado y también prohíbe el consumo de tabaco en algunos espacios al aire libre. Ante los señalamientos de empresarios de que habrá una “tormenta de amparos” contra estas disposiciones, existe la posibilidad de que el Poder Judicial de la Federación concentre las demandas en uno o dos juzgados.

DME