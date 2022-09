PACIC no ha dado resultados, el mercado no se regula con buenas intenciones: ANPEC

En entrevista con Javier Alatorre para El Heraldo Radio, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, comentó que hay diversos factores que influyen en el precio de la tortilla, como el costo de la energía eléctrica y el gas.

Además, destacó que en la temporada invernal, se eleva considerablemente el precio del gas, porque hay una sobredemanda.

"El mercado no se regula con buenas intenciones o declaraciones o con posiciones abstractas, la demanda es un asunto concreto y determina", expresó.

Agregó que en septiembre de 2021, el precio de los 24 productos del Pacic era de 949 pesos; sin embargo, en mayo de 2022 costaba 985 pesos, y en septiembre tiene un valor de mil 61, es decir, no ha logrado su cometido y continúa subiendo el precio de esos productos.

"El próximo lunes, el presidente anunció que invitó a los comerciantes del canal moderno mayoritario para dar anuncio de cómo será el Pacic 2, estamos muy expectantes, pero ya lo hemos dicho hasta el cansancio en la medida que ellos no determinen claramente a qué productos y tipos de presentaciones se habla".

Dijo que en el costo de la tortilla influyen factores como la energía eléctrica o el gas. Foto: Especial

Señaló que los precios nacionales no son uniformes, es decir, varía según la entidad.

"El mercado es muy grande, muy diverso y complejo y no es fácil poder presentar una estrategia contra la carestía, no es un tema menor, y hasta ahora lo que se ha tratado de hacer no ha dado resultado", apuntó,

En ese sentido, lo que se tiene que hacer es lo que presentó la Secretaría de Hacienda, se deben contemplar el ámbito de seguridad, de imposición fiscal, poder adquisitivo.

