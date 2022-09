La inseguridad pone en riesgo la economía y las ventas en México

Para el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la situación de creciente inseguridad en el país es el aspecto que más genera preocupación.

“La creciente inseguridad en ciertas regiones del país. Cuando una persona no puede transitar de forma tranquila, cuando no pueden llevarse mercancías de un lado a otro, sin el riesgo de que te roben o te asalten. Te afecta, al ánimo de las personas, a la percepción y a la productividad, porque las empresas debemos invertir en sistemas de seguridad, en personal, cuestiones que no agregan valor y que cuestan mucho. Tenemos que enfocarnos a contener y reducir el tema de inseguridad en varias regiones del país, hoy es lo que más me preocupa”, dijo Antonio del Valle Perochena, presidente del CMN, en el Expansión Summit 2022.

El ejecutivo apuntó que otra preocupación del sector empresarial son las presiones inflacionarias. Señaló que primero éstas obedecían a aspectos del exterior del país, pero ahora ya se fundamentan por cuestiones nacionales. Y en este sentido, dijo que la reacción del Banco de México para contrarrestar el incremento de precios generalizado en el país de subir tasas de interés va a afectar a las finanzas públicas.

“A pesar del incremento en tasas de interés, que sí le va a incrementar de forma importante el costo de la deuda, sigue siendo un nivel muy manejable”

La inseguridad ha afectado la economía en México

FOTO: Archivo

Dijo que el manejo de la deuda ha sido “conservador” y que preferiría que se usara este recurso para inversiones productivas. Sobre el paquete económico para 2023 dijo que aunque parece optimista, cómo han señalado más expertos, el sí lo ve realista.

Finalmente, pidió a los gobiernos no seguir con cambios en el marco regulatorio y respetar las leyes y contratos. En ese sentido, dijo respecto a las discusiones sobre la política energética del gobierno federal mexicano que está tranquilo.

“Me da optimismo en que vamos a poder llegar a una conclusión y un acuerdo para que podamos seguir adelante desarrollando y creciendo la infraestructura de energía tan necesaria para la productividad del país”

SEGUIR LEYENDO:

Descartan recesión económica en México para 2023

¡Olvídate del efectivo! Esta tarjeta de crédito es la mejor opción para cuidar tu dinero | Podcast Finanzas Personales

Infonavit: 43% de los créditos inmobiliarios son para menores de 30 años