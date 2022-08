Cinco tendencias que debes adoptar en tu empresa

Ante los diversos cambios que convulsionan al mundo en aspectos como el social, político y un sistema económico rebasado por el capitalismo fortalecido al término de la Segunda Guerra Mundial, se hace necesario adaptar a las empresas a los cambios que la globalización exige.

“Son cinco tendencias mundiales claves como resultado de esos cambios que debes adaptar a tu empresa, para hacerla crecer y pasarla al siguiente nivel. La clave es ‘adaptación’”, explica Daniel Marcos, CEO de Growth Institute.

Dichas tendencias, según el directivo, que impactan al mundo de los negocios son:

El Nuevo Orden Mundial. Donde EU ya no quiere ser policía del mundo y eso cambiará la globalización. La Burbuja Económica. La inevitable crisis económica. El problema causado por el encierro al que llevó la pandemia; eso provocó la caída y subida del PIB, lo que crea mucha inflación. Desabasto Global de Alimentos. Desde octubre a diciembre, se verán problemas de alimentos en África, Asia y países árabes; el precio elevado del gas y petróleo afectan a los fertilizantes. Cambios de Manufactura y Consumo Benéficos para Latinoamérica. Aquí hablamos de retos para el sector en 2022, enfocados a la electrificación y conectividad y energías sustentables. La Transformación de la Educación Corporativa. Hacia el modelo híbrido. En esta última tendencia, Marco sostiene que el sistema universitario se está cayendo, “porque cada vez cuesta más caro y se le da menos valor, va a haber pocas empresas que van a usar una plataforma y todos vamos a vivir de las plataformas”.

Antes estas cinco tendencias, el CEO de Growth Institute resalta que, “lo más importante es la adaptabilidad y que tu equipo se adapte lo más posible al mercado y pueda entender las nuevas tendencias del mundo”.

Pero, ¿cómo haces para tener un equipo ágil que cambie, que vea cosas nuevas, que se emocione y te ayude a moverte lo más rápido posible?, cuestiona constantemente Daniel Marcos a otros líderes empresariales.

Para dar una respuesta, apunta que las empresas con un equipo no comprometido experimentan un 18% menos de productividad y un 60% más de errores. “Los equipos no comprometidos generan casi 7 billones en pérdidas de productividad en todo el mundo cada año; y los colaboradores tienen 12 veces más probabilidades de dejar un trabajo si la empresa no les ayuda a crecer profesionalmente”, precisa.

Ante ello, propone hacer crecer tu empresa adaptándose a los cambios y tener mayor impacto con menos drama en tu negocio.

Para eso, ofrece a los líderes empresariales crear la Universidad Corporativa que medirá los resultados de su empresa; en ella tendrán una forma de diagnosticar y evaluar a su compañía junto con un mapa de ruta para que el equipo conecte su desarrollo con el mapa de ruta de ese negocio.

“Déjanos ayudarte a construir tu propia Universidad Corporativa con unos precios asequibles para crecer tu empresa usando todo lo que tenemos en Growth Institute de plataforma y a lo que llamamos MDB All Access para meter a todo tu equipo en un precio más bajo”.

El MDB All Access contiene un primer nivel especializado en empresas pequeñas y medianas; set de herramientas enfocadas en la implementación; personalización de caminos de aprendizaje y reporte de resultados.

“Y una comunidad exclusiva de líderes que, como tú, desean escalar sus empresas; somos la única comunidad que ofrece calidad de autores como herramienta para llevar tu empresa al siguiente nivel. Te daremos muchas herramientas para que puedas mejorar tus sistemas y procesos y mejorar tu operación y valuación”, precisa Daniel Marcos.

Growth Institute tiene en estos momentos lugar para 10 empresas al mes. Así que si deseas que tu compañía esté dentro del programa, contacta al equipo para que te guíe en tu proceso de inscripción, a través de growthinstitutehinstitute.com/mbdaa-esp

El programa contiene los siguientes pasos para llevar tu negocio al siguiente nivel:

Identifica tus objetivos claramente para que puedas alinear tu visión e invitar a todo tu equipo a ejecutar ágilmente para lograrlo Obtén una mentalidad de crecimiento y aprendizaje que te permitirá innovar y ser pionero en tu industria Reduce significativamente “el drama empresarial”: pleitos, errores, pérdida de tiempo y dinero; así lograrás tener más impacto en todo lo que se propongan

Hay dos paquetes disponibles de acuerdo con tus necesidades:

Para 1 líder: el costo es de 600 dólares mensuales con IVA incluido

Para 5 líderes: el costo es de 1,200 dólares mensuales con IVA incluido

Para ambos casos, tendrás acceso en Growth Institute a: Clases maestras ilimitadas, club de líderes, ImpactX programa de alta dirección, acceso a la comunidad de líderes empresariales más grande Latinoamérica, reportes de avances y sesiones especiales.

“Si quieres que te ayudemos a escalar tu empresa con menos drama gracias a la alineación de tu equipo por medio de herramientas, asesoría especializada y conocimientos de primer nivel, visita nuestra página”.

