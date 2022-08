Finanzas personales: 5 hábitos que afectan tu bolsillo

La economía a nivel mundial enfrenta un reto y México no se escapa del entorno internacional, por lo que es tiempo que revisemos algunas conductas que sin darnos cuenta, podrían afectar nuestras finanzas personales. Por ello te presentamos 5 hábitos que afectan tu bolsillo.

1. No hacer un presupuesto

Este es el error que cometemos la mayoría. Al no elaborar una lista de los gastos que tenemos en determinado período, será mucho más fácil que nos falten recursos para poder cubrir nuestras necesidades básicas.

Cuando realices tu presupuesto debes de darle prioridad a gastos como alimentación, vivienda, vestido, pago de deudas, escuelas. Si al final queda un excedente podrás usarlo para un gusto, aunque lo mejor sería ahorrarlo.

2. No seguir al pie de la letra un presupuesto

Si ya tienes hecho un presupuesto, pero no lo sigues al pie de la letra y decides excederte en tus gastos en caprichos o salidas no previstas, podrías enfrentar una crisis y podrías no llegar al final del período para cubrir tus necesidades esenciales.

El tener un presupuesto requiere ser disciplinado y sobre todo sincero contigo mismo. Recuerda que se trata de un compromiso contigo mismos y con tus seres queridos.

3. Ser comprador impulsivo

Podríamos decir que este es uno de los peores hábitos, si entras en esta categoría quizá tengas estés por saturar tus tarjetas de crédito o ya lo están. Para combatirlo, identifica cuáles son esas compras que no satisfacen una necesidad, quizá haces gastos hormigas y no identificas.

Trata de gastar solo lo necesario y erradica las compras de impulso. Sigue tu presupuesto y trata de no salirte de él, además no uses las tarjetas de crédito como dinero extra, trata de usarlas solo para gastos que no puedas evadir, haz lo posible por saldar deudas y antes de adquirir nuevas.

Vive de acuerdo a tus ingresos y no te excedas. | Foto: PxHere

4. No ahorrar, ni invertir

Aunque sabemos que se tratan de acciones diferentes. El no hacerlo puede llevarte a enfrentar una eventualidad sin recursos. No veas el ahorro como un lujo, sino como una necesidad, se trata de una acción a largo plazo que el final traerá una recompensa.

Diversas instituciones ofrecen esquemas de ahorro e inversión, acércate a ella para saber cuál es el que mejor se acomoda a tus ingresos y gastos.

5. Vivir fuera tus posibilidades

Si tienes un estilo de vida de acuerdo con tus ingresos podrías caer en el autoengaño, consideran especialistas. Si sigues con este comportamiento, tus ingresos no te alcanzarán, pagarás a destiempo. Si lo haces a crédito esto te podría generar una carga extra por intereses. Si usas una tarjeta de crédito paga puntualmente y piensa en la cantidad de dinero que tienes disponible para usar.

Hasta aquí los errores más comunes que cometemos con nuestras finanzas personales. Te recomendamos evitar o erradicar cualquiera de estas conductas, para que tus ingresos rindan de una manera adecuada.

Sigue leyendo:

Inflación: 6 tips financieros para solteros

Finanzas personales: Sigue estos 3 consejos para llegar sin deudas al final del año